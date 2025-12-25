KDDIは、auオンラインショップでiPhone 16（128GB）の価格を変更した。他社から乗り換え（MNP）と「スマホトクするプログラム」適用により、2年間の実質負担額47円で端末を利用できる。

加えて、「BASIO active3」の割引後の価格が変更され、「3Gとりかえ割プラス」などの各種割引適用で一括50円となる。

iPhone 16（128GB）が実質47円の仕組み

編集部で確認したところ、iPhone 16（128GB）の端末代金は13万8700円（4月18日時点）→13万3520円に変更されていた。

端末分の実質負担額が2年間で実質47円となるのは、povo2.0を含む他社から乗り換えで、「スマホミニプラン＋」を除く対象プランに加入する場合。

他社から乗り換え（MNP）で機種代金が割り引かれる「5G MNPおトク割」適用により、iPhone 16（全容量）は4万4000円引きとなる。

また、「スマホトクするプログラム」適用により、13カ月目～25カ月目に端末返却で分割支払金の最終回分（8万9473円）が支払い不要となる。

機種代金13万3520円－5G MNPおトク割（4万4000円）－最終回分の支払い不要（8万9473円）で、実質負担額47円で端末を2年間利用できる。

端末分の月額は初回のみ3円、2回目以降2円×22回。

BASIO active3が一括50円に

京セラ製のAndroidスマートフォン「BASIO active3」は、auオンラインショップから購入する場合の割引後の価格が変更された。

NTTドコモの3Gサービスから乗り換えで対象機種を割引価格で購入できる「3Gとりかえ割（スマホ）」「3Gとりかえ割プラス」により、端末価格が一括50円となる。