今大会から出場国が32か国から48か国へと拡大、1134億円が分配される

国際サッカー連盟（FIFA）は2026年の北中米ワールドカップ（W杯）の賞金を発表した。

優勝国は史上最高額となる5000万ドル（約78億円）を手にすることになるようだ。

カナダ、メキシコ、アメリカの3か国共催で行われる今大会から出場国が32か国から48か国へと拡大されたW杯。大会規模の拡大に合わせて賞金も過去最高となる。FIFAによれば賞金総額7億2700万ドル（約1134億円）が参加48か国に分配される。

その内訳は優勝国に5000万ドル（約78億円）、準優勝国に3300万ドル（約51億5000万円）、3位に2900万ドル（約45億円）、4位に（約42億円）となる。

さらに、5位から8位は1900万ドル（約30億円）、9位から16位は1500万ドル（約23億円）、17位から32位は110万ドル（約17億円）を受け取ることに。決勝トーナメントに進めるのは32チームまでだが、グループステージで敗れる結果となった33位から48位にも900万ドル（約14億円）が分配される。

なお、上記の賞金とは別にすべての出場国に準備費用として150万ドル（約2億円）が与えられるため、最低でも1050万ドル（約16億円）を手にすることになるようだ。

8大会連続8度目の出場となる日本代表はグループステージでオランダ代表、チュニジア代表、そして来年3月に決定する欧州プレーオフ勝者の3か国と対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）