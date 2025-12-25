すみっコぐらしキタッッ♡（歓喜）【マクドナルド】大人も集めたくなる可愛さ！「ハッピーセット」

話題を次々と生み出す【マクドナルド】のキャンペーン。12/12（金）からの「ハッピーセット®」では「すみっコぐらし」のおもちゃが注目を集めている様子。 思わず集めたくなりそうなクオリティです。この記事では、12/25（木）までの第1弾と、1/9（金）からの第3弾でもらえるおもちゃの魅力をご紹介します。

自分で完成させる楽しさもたまらない！

キャラクターたちがおでんのお店、やさいとくだもののお店、ベーカリーで働く姿にトキメキ満載のプレイセット「すみっコぐらしのおみせやさん」。すみっコやお店にシールを貼って自分の手で仕上げていくので、愛着も湧きそう。お部屋の目立つところに飾っておきたくなりそうな可愛さです。ボックスは繋げられるので、仲間を集めてお店屋さんごっこを楽しむのもあり！

“ひみつのおもちゃ”をGET！

第1弾・第3弾の「すみっコぐらしのおみせやさん」は全5種類。@ftn_picsレポーターのHaruさんは、秘密のおもちゃ「とかげのフラワーショップ」を手にして「かなりテンションアガりました」とコメントしています。

子どもはもちろん大人も楽しめる「ハッピーセット®」は、1日中オーダーできるのも嬉しいポイント。12/26（金）から1/8（木）は、おもちゃが異なる第2弾がスタートするので、こちらもお見逃しなく！ ぜひ近くの【マクドナルド】に立ち寄って。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N