消防点検のために作業員の方が自宅の中に入ってきた結果…。お家の中で過ごしていたマルプーさんたちが見せた反応があまりにも可愛すぎると話題になっているのです。 たった1枚の写真の中にたくさんの愛おしさが詰まった光景は記事執筆時点で32万回を超えて表示されており、2.5万件のいいねが寄せられることとなりました。 消防点検で作業員が自宅に入ってきた結果… Xアカウント『@happy_pippiness』に投稿されたのは、