ハンバーガーショップ「ゼッテリア」にて、4月1日（水）から期間限定で、「サンエックスユニバース」とコラボレーションした「みんなでもぐもぐ♪ ぜっぴんキッズセット」が販売される。＞＞＞キッズセットのおもちゃをチェック！（写真10点）「サンエックスユニバース」は、これまでそれぞれの世界にいた個性豊かなサンエックスのキャラクターたちが、サンエックスのようせいの魔法で、世界を越えてあつまった新しいデザイン。懐