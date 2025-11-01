この冬、サーティワン アイスクリームから、すみっコぐらしの世界観がぎゅっと詰まったクリスマス限定ケーキが登場します♡「すみっコぐらし クリスマス パレット6」は、みんなで集まるパーティーシーンをイメージしたかわいいデザイン。人気フレーバーが詰まった特別仕様で、見ても食べても楽しめるアイスケーキです。モバイルオーダーでの予約も