°éÀ®9°Ì¤«¤éÇ°´ê¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ø¡¡4Ç¯ÌÜ¤Î»³ËÜ·ÃÂç¡¡¥×¥í½é°ÂÂÇ¡õÌÔÂÇ¾Þ¤ÇÆ±´ü¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¡Ö°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¡×¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥×¥ì¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡Û
¡¡¡Ú¥×¥ì¡¼¥Ð¥Ã¥¯2025¡¦»³ËÜ·ÃÂçÊÔ¡Û
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÇ¯Ëö¹±Îã¤Î¥×¥ì¡¼¥Ð¥Ã¥¯´ë²è¡ÖÂëÀï»Î¤¢¤Î¥×¥ì¡¼¡×¡£º£²ó¤Ï4·î¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿»³ËÜ·ÃÂç³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£Ä¹ÂÇÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Îº¸ÂÇ¼Ô¤¬µó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿7·î3Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³Ð¸ç¤ÎÇ¯¤Ç¤¹¡×¡£1·î¡¢¹ñ»Î´Ü¹â¡ÊÅìµþ¡Ë¤«¤éÌÀÀ±Âç¤ò·Ð¤Æ2022Ç¯¤Ë°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È9°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢¤½¤¦¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2·î¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÏCÁÈ¡Ê3¡¢4·³¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶òÄ¾¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°12»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨4³ä8Ê¬6ÎÒ¡¢2ËÜÎÝÂÇ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢4·î12Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢Â¨Æü1·³¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢½éÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿Æ±16Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤«¤é9ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£Æ±26Æü¤Ë¤Ï½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤¬°ã¤Ã¤¿¡£2·³¤Ç¤Ï¤ï¤¶¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤É¡¢¿´¤ÈÆ¬¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡×
¡¡¼¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÆ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÆ¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿7·î3Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡£¡Ö6ÈÖ±¦Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¡£2²ó¡¢ÀèÈ¯¶âÂ¼¾°¿¿¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò±¦Á°¤Ë±¿¤ó¤À¡£°ìÎÝ¤ØÁö¤ëÅÓÃæ¡¢ÆóÎÝ¼ê¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¤ë¤è¤¦µ§¤Ã¤¿¡£¡Ö¼è¤ë¤Ê¡¢ÀäÂÐ¼è¤ë¤Ê¡×¡½¡£±¦Á°¤ËÍî¤Á¤ë¤È¡¢Áö¤ê¤Ê¤¬¤éÄÁ¤·¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¡ÖÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡µ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢4²ó¤ÏÃæÁ°ÂÇ¡£6²ó¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÃæ±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£3°ÂÂÇ¤Î³èÌö¤Ç¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¤âÎ©¤Ã¤¿¡£Âç´Ñ½°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÏÃ¤·¡Ö¤¢¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î³èÌö¤Ç¡¢ÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¨¥ë¥á¥¹¤Î¥Ù¥ë¥È¡×¤À¡£»ÙÇÛ²¼¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢Æ±´ü¤ÎÌîÂ¼¤È¡¢ËÜÎÝÂÇ¤«ÌÔÂÇ¾Þ¤òÂÇ¤Ã¤¿¤é²¿¤«¤òµÇ°¤ËÍß¤·¤¤¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¡£Ä¹¤¯»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë»³ËÜ¡£¤³¤ì¤«¤éÂ¿¤¯¤Î°ÂÂÇ¤òÊü¤ÄÃæ¤Ç¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¤È¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë