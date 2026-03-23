韓国で２月２４日から上演されていたミュージカル「黎明（れいめい）の瞳」が、一部出演者・スタッフのボイコットにより早期閉幕になったと２３日、現地メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースが報じた。原因は、公演を主催する制作会社・ネクストスケッチが俳優やスタッフに約束されたギャランティーの未払いから生じた事態だと伝えた。記事によると、同作に参加していた一部の俳優とスタッフが制作会社へ契約不履行に関する団体声