¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤é£²Ç¯È¾°Ê¾å¡×¸µ¥Õ¥¸ÅÏî´½í¤µ¤ó¡¡£Î£Ù¤Ç¤Î¶á±Æ¸ø³«¡Ö£Ð£Ô£Ó£Ä¤Ç¤â³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤ë¤è¡ª¡×
¡¡ºòÇ¯£¸·îËö¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¤µ¤ó¤¬³¤³°¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤È¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÏ©¾å¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤â¹¹¿·¡£¡Ö£Ð£Ô£Ó£Ä¤Ç¤â³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤ë¤è¡ª¡¡¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤éÈô¹Ôµ¡¤âÊ¿µ¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤é£²Ç¯È¾°Ê¾å·Ð¡Ê¤¿¡Ë¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¡ÆüËÜ¤¤¤ë»þ¤è¤ê·ù¤Ê¾ðÊó¤òÌÜ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤«¤é¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¸º¤Ã¤Æ¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÎÉ¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Ï³¤³°Î¹¹Ô¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤À¤«¤é¡¡¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯Êý¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡ª¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏî´¤µ¤ó¤Ï£²£°£²£°Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¤â£²£³Ç¯¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áµÙ¿¦¤·¡¢£²£´Ç¯£¸·îËö¤ËÂà¼Ò¤·¤¿¡£Æ±Ç¯£±£°·î¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç£Ð£Ô£Ó£Ä¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸øÉ½¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å½Ð±é¤äÍèÇ¯¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£