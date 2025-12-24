この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

社労士のたかこ先生が自身のYouTubeチャンネル「わがまま社労士の人財革命チャンネル」で、「【警告】労務管理を無視する会社に待ち受ける『悲惨な末路』」と題した動画を公開。多くの経営者が「やっているつもり」になっている労務管理の甘さが、いかに深刻な事態を招くかについて警鐘を鳴らした。

動画でたかこ先生は、労務管理ができていない会社の多くが、「どうやったらいいかわからずにやってしまっているケース」だと指摘。従業員を雇用すれば労務管理は必須であるにもかかわらず、そのやり方は誰も教えてくれないのが現状だという。その結果、ずさんな管理が横行し、会社を危機に陥れる5つの末路を辿ると解説した。

まず、評価制度や給与・昇給の説明が曖昧だったり、シフトが場当たり的に運用されたりする会社では、「優秀な従業員が辞めてしまう」と指摘。不満を抱いた優秀な人材はより良い環境を求めて去り、結果として問題社員だけが残るという負の構造が生まれると語る。

次に、従業員が定着しないことで「採用コストが跳ね上がる」問題点を挙げた。1人採用するのに平均100万円かかるとされるコストが無駄になり、会社の資金を圧迫する。

さらに、サービス残業や固定残業代の誤った運用によるトラブルも多発しているという。特に固定残業代については、「払っていれば何時間残業させてもいい」という誤解が蔓延しており、未払い残業代請求の訴訟に発展しやすいと警告した。

また、ルールが曖昧な職場では「ハラスメントが発生しやすくなる」と述べ、パワハラやカスハラ（カスタマーハラスメント）対策が急務であるにもかかわらず、社内体制が整っていない企業が多い実態を明かした。

そして最も深刻なリスクとして、「突然の倒産リスクが跳ね上がる」ことを強調。未払い残業代やハラスメントによる訴訟で「いきなり何百万円・何千万円と払わないといけなくなる」ケースが増えており、黒字経営であっても支払いができずに倒産する事態も起こり得るとした。

労務管理は会社を守るための必須事項であり、「投資という視点を持つべき」と締めくくった。

