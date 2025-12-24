¡ÖÏÃ¤¬Ä¹¤¤¡×ÇëËÜ¶Ö°ì¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î ¡È°Ò°µÂÖÅÙ¡É ¤ËÈãÈ½»¦Åþ¡ÄÈÖÁÈ¤Î¸ùÏ«¼Ô¤Ë·üÇ°¤µ¤ì¤ë·ÝÉ÷¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡Ú2025Ç¯¤Î¡È±ê¾å»ö·ïÊí¡É¡Û
¡¡2025Ç¯¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¡È»ö·ï¡É¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ»ï¤¬·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¡È±ê¾å»ö·ïÊí¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ê9·î1ÆüÇÛ¿®µ»ö¤òºÆ·Ç¡£µ»ö¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¡¡8·î30Æü¤È31Æü¡¢Âç·¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇëËÜ¶Ö°ì¤ÎÂÖÅÙ¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇëËÜ¤Ï31Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ 24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ø¶Ö¤Á¤ã¤ó¡õ¹á¼è¿µ¸ã¤ÎÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡Ù¤Ç¤âÍÌ¾¤ÊºîÉÊ¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡×¤ÎÆÃÊÌÈÇ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¿³ºº°÷ÀÊ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ÙÁí¹ç»Ê²ñ¤Î¡Ø¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡Ù¾åÅÄ¿¸Ìé¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¤ä»ÖÂº½ß¤µ¤ó¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¤é¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¤µ¤ó¤äÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¤é¤â½Ð±é¤·¡¢¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤¬¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ÙÆâ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Î°Ò°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¡¢¸«¤Æ¤ÆÉÔ²÷¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£24»þ´Ö¥Æ¥ì¥ÓÂç¾æÉ×¡©¡Õ
¡Ô¤¢¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¸«¤Æ¤ë¤³¤Ã¤Á¤¬¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¡£²¶¤Ê¤é¤¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÀäÂÐÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë°Î¤½¤¦¤Ê¿Í¤À¤Ã¤±¡©Î¢¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤Éº£Æü¤ÏÉ½¤Ç¤â¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤³¤ì¤Ï³Ú¤·¤¯¸«¤ì¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤è¡©¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢ÇëËÜ¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¸·¤·¤¤À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÇëËÜ¤µ¤ó¤ÏÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡Ø»þ´Ö¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¿³ºº°÷¤¬´¶ÁÛ¤òÏÃ¤¹¤È¡¢¡ØÄ¹¤¹¤®¡ª¡Ù¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢½Ð±é¼Ô¤¬Ã»¤¤¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²¾ÁõÂ¦¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥íÂîµåÁª¼ê¤Î°ËÆ£ÈþÀ¿¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿ºÝ¡¢ÇëËÜ¤µ¤ó¤¬Èà½÷¤ÎÏÃ¤òÅÓÃæ¤Ç¼×¤Ã¤Æ¡ØÏÃ¤¬Ä¹¤¤¡ª¡Ù¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤ê¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤Ë¾¯¡¹¸·¤·¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÇëËÜ¤µ¤ó¤Î¥¤¥¸¤ê¤Î°ì´Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡È°Ò°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¡É ¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢MC¤Î±©Ä»¿µ°ì¤µ¤ó¤¬ÇëËÜ¤µ¤ó¤Î¥¤¥¸¤ê¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤¬¤¢¤¨¤Æ´Ê·é¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ë½ª»Ï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼þ¤ê¤Î½Ð±é¼Ô¤¬µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¾¯¡¹¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤¿¶õµ¤¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÇëËÜ¤Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿1978Ç¯¤ËÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢2007Ç¯¤Ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¸ùÏ«¼Ô¤È¸À¤¨¤ë¤¬¡¢¶áÇ¯¤Î·ÝÉ÷¤Ë¤Ï·üÇ°¤µ¤ì¤ëÅÀ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Î ¡ÈÁÇ¿Í¥¤¥¸¤ê¡É ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÇëËÜ¤µ¤ó¤Ï½Ð±é¼Ô¤ä°ìÈÌ¿Í¤ò¤¦¤Þ¤¯¥¤¥¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ºÇ¶á¤Ï½Ð±é¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¸·¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬SNS¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë¸·¤·¤¤ºòº£¡¢ÅÙ¤ò±Û¤·¤¿¥¤¥¸¤ê¤ÏÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÇëËÜ¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÎáÏÂ¤Î¤ªÃã¤Î´Ö¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£