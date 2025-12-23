Ç¤¬¿Í´Ö¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ØÎÉ¤¤±Æ¶Á¡Ù4Áª¡¡¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¡©
1.À¸³è¥ê¥º¥à¤¬À°¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
Ç¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¡¢°Õ³°¤È¡Ö»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´¤Ï¤ó¤Î»þ´Ö¡¢¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¡¢Æü¾ï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ªÀ¤ÏÃ¤¬¡¢¼«Á³¤È°ìÆü¤Î¥ê¥º¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÆ°¤±¤Ê¤¤»þ´ü¤Ç¤â¡¢Ç¤Î¤¿¤á¤Ê¤éµ¯¤¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ô¤¤¼ç¤ÎÀ¼¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾¯¤·¤À¤±Æü¸÷¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó½àÈ÷¤ä¡¢¿²¤ëÁ°¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ÎÍ·¤Ó»þ´Ö¤¬¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¿´ÃÏ¤¤¤¤½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ëÀ¸³è¥Úー¥¹¤¬À°¤¦¤È¡¢¿´¤âÂÎ¤â·Ú¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
2.¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¤â¸ÉÆÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ë¾¯¤·¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¶õµ¤¤¬¤ä¤ï¤é¤®¤Þ¤¹¡£
²¿¤«¤ò¸ì¤ê¤«¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡ÖÂ¸ºß¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¡×¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤ë¤ÈÎÙ¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥½¥³¥óºî¶È¤Î²£¤ÇÀÅ¤«¤Ë´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢¤Õ¤Ã¤È¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤È°Â¿´¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÈè¤ì¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¤Ï¸ÀÍÕ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ìþ¤·¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
3.Ç¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤È¿´¤¬²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë
Ç¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¶»¤Î¤¶¤ï¤Ä¤¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¥¤·¤¯Éï¤Ç¤ë¤Ê¤É¤ÎÇ¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Ç¤³¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Ï°Â¿´¤¹¤ë¤È¸ÆµÛ¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤¬À°¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç²¹¤«¤¤ÌÓÉÛ¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¶á¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÀÅ¤«¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
4.Æü¡¹¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤¬¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
Ç¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ÏÂç¤²¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤ó¤Î¾®¤µ¤Ê¹ÔÆ°¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¹¡£
¡Ö°û¤ß¿å¤òÂØ¤¨¤ë¡×¡Ö¥È¥¤¥ì¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¢¤²¤ë¡×¤É¤ì¤â¿ôÊ¬¤Ç½ª¤ï¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Öº£Æü¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¡¢¿Í¤Î¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã£À®´¶¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¤Û¤É¤è¤¯°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç¤¬ËþÂ¤½¤¦¤Ë¹¢¤òÌÄ¤é¤¹»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤¬Ã¯¤«¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤Ç¤¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¿´¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤Ï¡ÖÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¡×¤Ç»ä¤¿¤Á¤ËÌþ¤·¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÁê¼ê¤Ç¤¹¡£µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¿´¤ÈÂÎ¤¬¤Õ¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤¬Ç¤ËÍ¥¤·¤¯»×¤¤¤ä¤ê¤ò¤â¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ì¤ÐÇ¤âµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢¹ÔÆ°¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤¿¤ê¡¢À¸³è¤Î¥ê¥º¥à¤¬À°¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤ê¡Ä¡£¤½¤Î¤É¤ì¤â¤¬Æü¾ï¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤Õ¤È»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¤È¤¡¢¤½¤³¤ËÇ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡Öº£Æü¤ò¾¯¤·¤À¤±Í¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤½¤ó¤Ê´Ø·¸¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ç¤ÈÊë¤é¤¹Ì¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§ÅâÌîÃÒÈþ)