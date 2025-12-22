12月16日、にじさんじ公式Xのポストで、卒業したライバー鈴原るるの復帰と思われる内容が投稿され、数多くの驚愕と喜びの反応があがった。12月23日の22時から「Coming Soon…」というタイトルの配信が、鈴原るるのチャンネルで行われる予定だ。

（関連：【画像】「美大生、動くッッッ」 人形かと思いきや、動き出す鈴原るる）

そもそも、鈴原るるが卒業した2021年以降、彼女のチャンネルの配信アーカイブは非公開になっていた。ところが、2025年12月1日に突如それらのアーカイブが再公開され、「活動に復帰するのではないか」という声がファンの中で囁かれていた。そして、その願いは現実のものとなりそうだ。

なお、かつて語られた引退理由については、該当のアーカイブが今も非公開なままであることも鑑みて記述を避けたいと思う。23日以降の配信で再び語られる可能性もあるかもしれないが、ファンからすれば「鈴原るるが復帰してくれる」という事実だけで、十分すぎるくらいの朗報だろう。

それよりも、ここでは4年越しの配信に向けて、かつて彼女が“パレットに重ねてきた思い出”を振り返っていきたいと思う。

■「癒やしと畏怖」で伝説を作り続けた鈴原るる

鈴原るるは2019年5月1日にデビューした、にじさんじのバーチャルライバー。公式の紹介に「女子大に通う大学２年生。由緒正しい家系の出身で、いわゆる『箱入り娘』」とあるとおり、おしゃれなビジュアルとウィスパーボイス寄りの優しい声音が印象的な、ふんわりした空気感をまとう女性ライバーだ。

しかし、第一印象に反してそのセンスは独特で、尖っていた。最初のゲーム実況配信で彼女が選んだのは『超魔界村』。難易度の高さで知られるレトロゲームで、およそ新人が初めてのゲーム配信でチョイスするのに適したタイトルではない。この件を経て彼女についた異名が「魔界生まれ」だった。

以降、彼女は鬼神のごとき“ハードコアゲーマー”としての姿を発揮するようになる。『悪魔城ドラキュラ』『忍者龍剣伝』『魂斗羅スピリッツ』などの“超難易度”のゲームに次々と挑み、その結果として配信時間が長時間にわたることも多々あった。

「高難易度なゲーム」「長時間の配信」といった要素から察せられる通り、ものすごく負けず嫌いな鈴原。とはいえ、ゲーム実況の最中は、怒りと根性で乗り切るという様子ではなく、むしろ「挑戦することが好きで黙々とやり続ける」のが鈴原るるのスタイルだ。そのため、長時間の配信においても徹頭徹尾落ち着きのある丁寧な口調が続き、ラジオがわりに聴いていられるくらいには、配信の空気が心地よい。

「今最高に、私生きてる。今を生きてる。これが、生きるってこと」

鈴原が『大魔界村』を実況したときのこの発言は、彼女を象徴する一言だろう。彼女はゲームで追い詰められればられるほど燃える性格で、全力で攻略することに喜びを見出していた。

地獄の難易度で知られ、苦行としてプレイされることが多い『ジャンプキング』のゲーム実況では、33時間にわたる苦闘の末にクリアしている。そして、そのときの発言は「楽しかった『ジャンプキング』！」「今の状態でもう一回イチからやってみたいよね」というものであった。同作はいわゆる「プレイヤーの心を折ってくるタイプ」のゲームであるため、そのように思えること自体がある種の才能だ。

つまるところ、彼女はゲームを愛し、“苦労してプレイすること”自体を楽しんでいるのだ。「勝つまでやれば、負けじゃない」の精神でとことんゲームに向き合って乗り越える快感を満喫し、それを視聴者にエンターテイメントとして見せてくれる。そんな絶対に諦めない「やりこみ型ハードコアゲーマー」でありつつ、温和な声での癒やしも与えてくれる鈴原るるのユニークな魅力は、多くのファンを虜にしていった。

加えて、彼女はホラーやスプラッター映画が大好きで、グロテスク描写への耐性が異様に高いという一面も持っている。その趣味つながりで、彼女はでびでび・でびるを「でび様」と慕い、でびでび・でびる側も「びだいせい」と彼女を呼んで、“魔族の仲間”かのように愛であう関係を築いていた。

なお、通称「でびるる」と呼ばれたふたりは『圧 倒 的 存 在 感』という楽曲もリリースしている。そんな相手に対しても「でび様を食べたい」と、いつもの柔らかい口調でポロッと漏らすのが、鈴原るるらしさ。これには当時のファンもゾクリとしたであろう。

他にも「奇跡は無理やり起こすものだから」「敗北を味わわせてあげたい」「どうしてそんなすぐ壊れちゃうの？」「（Zepp Nanbaのライブステージから観客を見て）人間がいっぱーい！」など、彼女の優しい声色から飛び出してくる独特のワードセンスは有無を言わさぬパワーを感じさせる。そのギャップに魅了された人も多いはずだ。

また鈴原は、10時間の配信後にライブのレッスンにでかけ、帰宅後に全身を動かすゲームである『リングフィットアドベンチャー』を10時間以上、いつもの穏やかな語り口調のまま耐久するなど、ゲームに向き合うメンタルの強さだけでなくフィジカルの強さも尋常ではないということを見せ、ファンを畏怖させたこともある。

こうした超人的なエピソードや、ぞくりとするような発言の数々が、ふわっとした温かい雰囲気をまとう鈴原からたびたび飛び出した結果、彼女はにじさんじ内で“ある種の伝説”、人間を超越したものとして語り継がれていった。

でびでび・でびるの3Dお披露目が行われた際、とある場面で「人形化したVTuberたち」の中に紛れてたたずんでいた鈴原るる。彼女だけがギロリと振り返るシーンはホラーが苦手でなければぜひ見てほしい。ファンやライバーたちから、彼女がどういうキャラクター性で受け止められていたのかを象徴するシーンだ。

にじさんじ公式の報と鈴原るるのXが再起動したのを受けて、にじさんじライバーや数多くのVTuberたちからも一斉に喜びのポストが投稿され、祝賀ムードになりつつある。

このタイミングで、リゼ・ヘルエスタがDECO*27「モニタリング (Best Friend Remix)」のカバーMVをアップしたのも話題になった。『にじさんじpresents リゼるるListen』というラジオ番組で一緒にパーソナリティを務めていたふたり。リゼ・ヘルエスタ側の配信では卒業後も一緒に食事に行っているというエピソードが語られるほど、仲がいいことで知られている。直接的に鈴原るるの名前に触れているわけではないが、「おかえり」という言葉を添えたポストもしているあたりから、彼女がこの曲を通して伝えたかった思いが推察される。

■卒業や休止からの「復帰」という選択肢

もうひとり、最近復帰して話題になったのがにじさんじの雨森小夜だ。2025年11月28日に4年ぶりに配信活動を再開し、ファンは大いに盛り上がった。

復帰後の配信では、自分の「切り抜き動画」を見る、というたてつけで、“存在していないはずの記憶（切り抜き）”をみんなで見る……という不可思議な配信を実施。新規の視聴者はおろか、当時からのファンもこれには大混乱。元々ソリッドなネタを配信に絡めることの多かった彼女の、変化球なスタイルは4年たっても健在だった。

VTuberとして卒業・引退をする、というのは、企業や個人にかかわらず簡単なことではない。本人にしかわからないようなものすごく大きな希望や悩みがあって、考え抜いて決断することだ。

同様に、在籍したまま休止するという選択肢を取ることも、大きな決断が必要な行為だ。特ににじさんじのような企業所属の場合、注目を集めてしまいやすいがゆえに、一旦活動の足を止めること自体も、そこから復帰して活動を再開することにも、相応の難しさが伴うだろう。

しかし今回、籍を置き続けての休止、卒業や引退、そのどちらでも「復帰は可能である」という事例がほぼ同時期に見られたのは、とても興味深い。

VTuberの所属形態はそれぞれの企業によって大きく異なるはずで、一概に良し悪しを言うことはできないが、引退や休止から復帰できる選択肢が設けられている、という点に対して寛容な空気が生まれるようになれば、VTuberの活動がよりやりやすくなるのは間違いないだろう。

■卒業するVTuberに向けたリスペクトも忘れずに

さて、鈴原るるが無事活動再開をするのだとしたら、にじさんじで引退からの復帰をするのは、笹木咲に次いで二人目になるだろう。笹木咲は2018年11月15日に一度卒業を発表したが、2019年1月16日にゲーム実況における配信環境の変化などを理由に復帰。彼女の活動再始動はとても多くの人に祝福され、そのときの公式のXのポスト「おかえりって、言える時が来る」「ココは、帰ってこれる場所だから」という文言は今も語り草になっている。

2019年のベンチャー企業的性質が高かった旧いちから株式会社の「卒業からの復帰」に対する受け入れの姿勢が、ANYCOLOR株式会社という大企業に成長した今でも、鈴原るるに対して同じように向けられているのは注目したい点だ。

同時に、かつて笹木咲は「笹木の前例はもう考えないで心からのありがとうとお別れの言葉を伝えてあげてほしいです」とXで発言していたことがある点も注目したい。卒業後は復帰しない、というのもVTuberの大切にされるべき決断であるのを留意しておくことは、ファン側の姿勢として大事になっていくだろう。

まずは23日の配信で、鈴原るるが第一声なんと言うのかを予想しながら、彼女が「復帰」という道を選択してくれたことを心から祝福したい。

（文＝たまごまご）