東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ＰｏｗｅｒＸがS高 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ＰｏｗｅｒＸがS高

22日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数201、値下がり銘柄数373と、値下がりが優勢だった。



個別ではパワーエックス<485A>がストップ高。博展<2173>、ＴＨＥＣＯＯ<4255>、Ｓ＆Ｊ<5599>、フロンティアインターナショナル<7050>、フィードフォースグループ<7068>など9銘柄は年初来高値を更新。ＴＯＲＩＣＯ<7138>、ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ<5240>、アクリート<4395>、ｙｕｔｏｒｉ<5892>、ナイル<5618>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、ジェリービーンズグループ<3070>、海帆<3133>、ミラタップ<3187>、フライヤー<323A>など21銘柄が年初来安値を更新。ＡｐｐＢａｎｋ<6177>、ステラファーマ<4888>、ビープラッツ<4381>、グローバルウェイ<3936>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>は値下がり率上位に売られた。



