尾田栄一郎『ワンピース』原作漫画は「ここからが大変です」 今後の展開発表
漫画『ワンピース』の新情報が21日、千葉・幕張メッセで開催された『ジャンプフェスタ』内のステージイベントで発表された。原作者・尾田栄一郎氏からの手紙が公開され、原作の今後の展開について説明した。
【画像】かっけぇ！新衣装ルフィやナミたち 『ワンピース』エルバフ編のキャラ設定画
手紙では実写ドラマや原作についての制作状況に触れながら、原作漫画について「ジャンプの原作話！長い長い回想というか、少し歴史を知っていただきつつ現代へと戻って来まして、エルバフの見え方も変わってきたかなというところでドーン！！で派手に終わらせまして、ここからが大変です」と告白。
「海賊王しか行きつけなかったあの島へ！？ヒノキズの男も登場！！会うことのなかったあいつとあいつがついに遭遇！！あいつとあいつも遭遇！！来年は遭遇祭りかな？」と伝えた。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートし、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は5億1000万部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破するなど社会現象化し、2023年にはNetflixで実写ドラマ化された。
