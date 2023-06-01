【「ONE PIECE」114巻】 3月4日 発売 価格：572円 第2回「WT100」キービジュアル（C）尾田栄一郎／集英社 集英社は、尾田栄一郎氏によるマンガ「ONE PIECE」の最新114巻を本日3月4日に発売した。価格は572円。また、同作の発行部数が6億部（国内4億5000万部以上・海外1億5000万部以上）を突破したことを記念した特別企画と、「第2回 ONEPIECE キャラクター世界人気投票