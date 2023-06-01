【一番くじ ワンピース MONKEY.D.LUFFY－冒険の記憶と未来への航路－】 5月2日 順次発売 価格：1回790円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ワンピース MONKEY.D.LUFFY－冒険の記憶と未来への航路－」を5月2日より順次発売する。価格は1回790円。 本商品は、「ONE PIECE」に登場する「モンキー・D・