¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÃæÂ¼½ßÉ§¡Ø¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë ²¯¤ò²Ô¤°Ê¸¾Ï½Ñ¡Ù¡ÊÌë´ÖÈô¹Ô¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£È¿¼Ò¤Î¾Ã¤¨¤¿²ÎÉñ´ìÄ®¤Ï¡Ö¥«¥ª¥¹¾õÂÖ¡×¤Ë
Ã»ÍíÅª¤Ë¼ç´Ñ¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¡¢ÃÕÀÛ¤ÊÊ¸¾Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿É®¼Ô¤ÎÎã¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®¤ÈÉÏº¤½÷»Ò¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¹Í¤¨¤¿Ëö¤Ë¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¡¢¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¼Ùµ¤¤Þ¤ß¤ì¤Î³¹¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Î©¾ì¤«¤é¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëòµÌ¥ò³ò´¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²ÎÉñ´ìÄ®¤ÏÀÎ¤«¤éÈ¿¼Ò²ñÀªÎÏ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ëÉÝ¤¤³¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë³¹¤ÏÂç¤¤¯ÊÑËÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ë½ÇÓ¤È¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆË½ÎÏÃÄ°÷¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë°Û¾ï¤ò¤¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄìÊÕ¤Î¼ã¼Ô¤ä³°¹ñ¿Í¤¬³¹¤Ë·²¤¬¤ê¡¢È¿¼Ò¤Î»ÙÇÛ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Û¥¹¶¸¤¤¤ä³¹¾«¤¬¤¢¤Õ¤ìÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»õ»ß¤á¤Î¤Ê¤¤¥«¥ª¥¹¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯ºÇ°¤Ê³¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¸¾Ï¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤È¤¡¢½ñ¤¼ê¤¬¡ÖºÇ°¡×¤È¼ç´Ñ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤·¤ÆºÇ°¤Ê¤Î¤«¿ÍÊª¤ä»ö¾Ý¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¡¢½ñ¤¼ê¤¬¡ÖºÇ°¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ºÇ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æ¸Äç¤ÈÈóÆ¸Äç¤ÎÂÐÈæ¡½¡½Î¾¼Ô¤È¤â°Û¾ï
ºÇ¸å¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤¤¤¿¥á¥¬¥Í¤ÎÀÄÇ¯¤Ë¤â¡ÖÎø¿Í¤ÎÂ¸ºß¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤¤¤Ê¤¤Îò¡áÇ¯Îð¤ÎÆ¸Äç¤À¤Ã¤¿¡£ÃËÀµÒÁ´°÷¤¬Æ¸Äç¤È¤Ï¡¢ÅìÍÎ°ì¤Î´¿³Ú³¹¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¡Æ¸Äç¤¿¤Á¤Ï¥Ý¥é¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌµÍý¤·¤Æ¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤òÆþ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£É®¼Ô¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¡û¡û¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£Æ¸Äç¤¿¤Á¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤Âç¤¤µ¤ÎÀ¼¤Ç¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ê¢¨É®¼ÔÃí¡§¡¢Æ¸Äç¤ÈÈóÆ¸Äç¤ÎÂÐÈæ¡£Î¾¼Ô¤È¤â°Û¾ï¡Ë
¡Öº£ÅÙ¤Ï¢ÆüËÜ¿Í¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤È¤Î¥Ï¡¼¥ÕÃË¤Ë´Æ¶Ø¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤â¤¿¤Ö¤ó¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¡£ºÇ¸å¤ÏÆ¨¤²¤Æ¡¢²È¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¾Ã²Ð´ï¤ò¥É¥¢¤ÎÍ¹ÊØ¼õ¤±¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢²È¤Î¤Ê¤«¤¬Ë¢¤ÇÁ´Éô¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»¡¤«¤é¤Þ¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¤«¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Ï½ð¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤Æ¡¢¼¡¤ä¤Ã¤¿¤éÂáÊá¤À¤Ã¤Æ¸·½ÅÃí°Õ¤Ç¤¹¡×
¢£¤Þ¤È¤â¤Ê¿Í¤¬Ã¯°ì¿Í¤¤¤Ê¤¤
¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤ÎÎµÂÀÏº¤È±ï¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¥í¥ê¥«¥ë¥È¶µ¤òÄÙ¤·¤¿¡û¡û¤Ï¡¢·ëº§¤ò¹Í¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Î¥Ï¡¼¥Õ¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡ÊÉ®¼ÔÃí¡§¤Þ¤È¤â¤Ê¿Í¤¬Ã¯°ì¿Í¤¤¤Ê¤¤¡Ë
¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È½êÂ°¤·¤¿¥á¥¤¥É·Ï¤Î¥³¥ó¥«¥Õ¥§¤ÎÅ¹Ä¹¡£ÌÌÀÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¹¤°ºÎÍÑ¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤«¤é¤´ÈÓ¹Ô¤³¤¦¤È¤«¡¢²È¤Ë´ó¤í¤¦¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ã¤Ý¤¤´é¤Ê¤Î¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¥¤¥±¥á¥ó¡£´éÎ©¤Á¤ÏÇ»¤¤¡£40Âå¸åÈ¾¤Ç¤À¤¤¤ÖÇ¯¾å¡£¤¢¤ë¤È¤¤«¤éµ¢¤Ã¤Á¤ã¤À¤á¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤Û¤Ü´Æ¶Ø¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤¿¡£AT§®¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢¤ª¶â¤òÅð¤é¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡ÊÉ®¼ÔÃí¡§ÍßË¾¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿À¤³¦¤Ï¡¢½Ð²ñ¤¤¤¬É¬¤º¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¡Ë
¡½¡½¡Ø²ÎÉñ´ìÄ®¤ÈÉÏº¤½÷»Ò¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤è¤ê
ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¡û¡û¤Î¾®¤µ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÉÁ¼Ì¤Ç¤¹¡£
Ã»¤¤Ê¸¾Ï¤ËÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼çÌò¤ÎÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡û¡û¤ÈÉú¤»¤Þ¤·¤¿¡£
É®¼Ô¤¬¹Ô¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ë¤Ï¤½¤ÎÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃËÀ¤¬¿ô¿Í½¸¤¤¡¢¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈà¤é¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Á´°÷¤¬Æ¸Äç¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¼ç¤Ë40Âå¤Ç¤¹¡£¾¼ÏÂ»þÂå¤«¤é²ÎÉñ´ìÄ®¤ÏÍ·¤Ó¤ÈÉ÷Â¯¤ÎÌ²¤é¤Ê¤¤ÈË²Ú³¹¤Ç¡¢40Âå¤ÎÆ¸Äç¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¡ÖºÇ°¡×¤È½ñ¤«¤º¤ËºÇ°¤òÅÁ¤¨¤ë
¤µ¤é¤ËÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¡û¡û¤ÏÀÅª¤ËËÛÊü¤Ç¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿´í¸±¤ÊÃËÀ¤È¼¡¡¹¤ÈÎø°¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îø°¦¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÉ¬¤º·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡û¡û¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Èï³²¤ËÁø¶ø¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
Á´°÷Æ¸Äç¡¢´Æ¶Ø¡¢¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎË¢¡¢·Ù»¡¤ËÏ¢¹Ô¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Î¥Ï¡¼¥Õ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¡¢AT§®¤ËÏ¢¹Ô¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö°Û¾ï¤µ¡×¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£²ÎÉñ´ìÄ®¤ÏÉÝ¤¤¡¢ºÇ°¤È½ñ¤¼ê¤¬¼ç´Ñ¤òÁÊ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢²Î´ìÄ®°Ê³°¤Î¾ì½ê¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢É®¼Ô¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¤³¤ì¤é¤Î°Û¾ï¤¬¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¥Ð¡¼¤Ê¤É¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤ÇÁÛÄê¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬°Û¾ï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î²ÎÉñ´ìÄ®¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
É®¼Ô¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤ÇÁê¼ê¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï½©ÍÕ¸¶¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÎÉñ´ìÄ®ÆÈÆÃ¤Ê¤â¤Î¡¢½©ÍÕ¸¶¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Æ²ÎÉñ´ìÄ®¤À¤«¤é¸«¤¨¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤è¤¦¤È¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ½¸¤á¤¿¾ðÊó¤ò¡¢¼«Ê¬¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤Êý¸þÀ¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£²ÎÉñ´ìÄ®¤Ï°Û¾ï¤Ê³¹¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤¿¿ÍÊª¤äÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤¬¡Ö°Û¾ï¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼«Ê¬¤Î¸Þ´¶¤¬¡Öáã¤ì¤ë¡×¾ìÌÌ¤ò½ñ¤¯
¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸Þ´¶¤¬áã¤ì¤ë¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¾ìÌÌ¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¤ò»È¤Ã¤Æ¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤Ê¤Ë¤«¤·¤éÉáÄÌ¤Ç¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤ËÁø¶ø¤·¤Þ¤¹¡£¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤É÷·Ê¤ä¿ÍÊª¡¢ÉÔ²º¤ÊÊ·°Ïµ¤¡¢ÉÔ²÷¤Ê²»¡¢µ¤»ý¤Á°¤¤¼ê¿¨¤ê¡¢°Û¾ï¤ÊÆ÷¤¤¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤È¡¢´¶³Ð¤¬·ÙÊó¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë´í¸±¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ÏÆ¨¤²¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¸Þ´¶¤¬áã¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤É÷·Ê¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿¡¼¤ÏÊ¸¾Ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÆÉ¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Áê¼ê¤Î¤¤¤ë¿ÍÊª¼èºà¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢¸Þ´¶¤¬»É·ã¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤Ê¤Ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¸Þ´¶¤ò¿®¤¸¡¢°Û¾ï¤È´¶¤¸¤¿É÷·Ê¤ò¸«¤¿¤Þ¤Þ¤ËÉÁ¼Ì¤¹¤ë¡¢°Û¾ï¤È´¶¤¸¤¿Æ÷¤¤¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¸À¸ì²½¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£»ë³Ð¡¢ÓÌ³Ð¡¢¿¨³Ð¡½¡½¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÉÔ²÷
½»½ê¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤Î¤«¤È·ÈÂÓ¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤È¡¢°ìÈÖ¼êÁ°¤ÎÉô²°¤ÎÈâ¤¬³«¤¤¤¿¡£
Èî¤¨¤¿ÃæÇ¯½÷À¡Ê¢¨É®¼ÔÃí¡§Áê¼ê¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤«¤é·ÙÊó¤¬ÌÄ¤ë¡Ë¤¬¸½¤ì¤¿¡£Èà½÷¤¬°æ¾åº»Ìí¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¿ôËç¤À¤±»Ä¤ë¸½Ìò»þÂå¤ÎÌÌ±Æ¤Ï¤«¤í¤¦¤¸¤Æ´é¤Ä¤¤À¤±¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤Ë¤¤¤¨¤ÐÆÚ¤Î¤è¤¦¤À¡£¸½Ìò»þÂå¤«¤é30¥¥í°Ê¾åÂÀ¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢¤È¤Æ¤âÆ±°ì¿ÍÊª¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤³¤ì¡¢ÃË¤Î²È¡¢µï¸õ¡£½ë¤¤¤«¤éÃæ¤ËÆþ¤ì¤Ð¡×
Éô²°¤ÎÃæ¤Ï½¤«¤Ã¤¿¡£ËÊ¤¨Â³¤±¤ë»Ò¸¤¤¬¤¤¤Æ¡¢¥´¥ß¤À¤é¤±¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¤Û¤³¤ê¤äÆ°Êª¤ÎÊµÇ¢¤ä¥¿¥Ð¥³¤äÂÎ½¤ÎÆ÷¤¤¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¡£¾²¤ÏÌý¤Ã¤Ý¤¯¡¢å°Ýß¤Ï¼¾¤ë¡£¶õ¤´Ì¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Î·çÊÒ¡¢¥¯¥¹¥ê¡¢²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãë´Ö¤Ê¤Î¤Ë¥«¡¼¥Æ¥ó¤ÏÊÄ¤á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¡¢Éô²°¤ÏÇö°Å¤¯¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¾ö¤ÏÇË¤ì¤Æ¤á¤¯¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Çö·¿¥Æ¥ì¥Ó¤Î²èÌÌ¤Ï³ä¤ì¤Æ¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¢¨É®¼ÔÃí¡§»ë³Ð¡¢ÓÌ³Ð¡¢¿¨³Ð¡½¡½¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÉÔ²÷¡Ë
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï°û¤ß¤«¤±¤Î¥Ó¡¼¥ë´Ì¤¬»¶¤é¤Ð¤ê¡¢³¥»®¤Ë¤ÏµÛ¤¤³Ì¤¬»³À¹¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Ãë´Ö¤«¤é¼ò¤ò°û¤ß¡¢µµÎö¤Ç´Ñ¤Å¤é¤¤¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡Ù¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¢¨É®¼ÔÃí¡§ÈÖÁÈÌ¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¾ï¤ÈÀµ¾ï¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤È¡¢»þ´Ö¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ë
¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤è¡¢¤³¤ó¤Ê¥«¥é¥À¤À¤«¤é¤Í¡£Èà»á¤ËÍÜ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£È¾Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é¡¢¤Þ¤¢Ìµ¿¦¤«¤Ê¡£ÂÀ¤Ã¤Æ¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤É¤³¤â¸Û¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢²Ë¤À¤«¤é¤ª¼ò¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¶¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë°û¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¸¤Ç»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×
¡½¡½¡ØÌ¾Á°¤Î¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á ÉÏº¤AV¾î¤ÎÆÈÇò¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤è¤ê
¢£Éô²°¤«¤é´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Öµß¤¤¤Î¤Ê¤¤°Û¾ï¡×
Ê¿Æü¤ÎÃë´Ö¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¸µAV½÷Í¥¤«¤éÆÍÁ³ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Öº£¡¢²Ë¤À¤Ã¤¿¤é¼èºà¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ÆË¬¤Í¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤¹¤°¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤È¡¢À¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤«¤éÉáÄÌ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶µ¤¨¤é¤ì¤¿½»½ê¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÎÏ·µàÌÚÂ¤¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢¸½¤ì¤¿°æ¾åº»Ìí¤µ¤ó¤ÏÊ¢Éô¤¬É÷Á¥¤Î¤è¤¦¤ËËÄ¤ì¤¢¤¬¤ë°Û¾ï¤ÊÂÀ¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤ÎÉô²°¤È¤¤¤¦²È¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊª¤¬»¶Íð¤·¤Æ¹Ó¤ì¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É÷Á¥ÂÎ·¿¡¢Æ°Êª±à¤Î¤è¤¦¤Ê½¤¤¡¢¹Ó¤ì¿Ô¤¯¤·¤¿Éô²°¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
È´¿è¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤È¡¢»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬ÌÜ¤Ë¾Æ¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ù¤Ê¤é¤Ð·ù¤Ê¤Û¤É¡¢¸Þ´¶¤¬»É·ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÇ°¤ÊÉ÷·Ê¤Ï½ÅÍ×¤ÊÈó¸À¸ì¾ðÊó¤Ç¡¢Ê¸¾Ï¤À¤«¤é¤³¤½²ÄÇ½¤Ê°Û¾ï¤ÎÉÁ¼Ì¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
°Û¾ï¤Ê¾ì½ê¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ê¤Ë¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤«¤ò½ñ¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸ÂÎ¤Ï¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼É÷¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤É¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤½¤Î²È¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆºÇ´ó¤ê±Ø¤ËÃå¤¡¢¤É¤ó¤Ê²È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¾ÜºÙ¤ò½ñ¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¼èºà¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤«¤é·ù¤ÊÍ½Ãû¤¬¤·¤Æ¡¢¡Ö°Û¾ï¡×¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÉáÄÌ¤Î¥´¥ß²°Éß¤È°ã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î²èÌÌ¤ËµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
µµÎö¤ÎÍýÍ³¤ÏÀº¿ÀÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê°æ¾åº»Ìí¤µ¤ó¤¬¡ÖÃË¤ËÂÐ¤·¤ÆË½¤ì¤¿¡×¤«¤é¤À¤È¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹Ó¤ì¤¿Éô²°¤ÏÈà½÷¤Î¿´¾ÝÉ÷·Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Éô²°¤Î±ø¤ì¤«¤é°æ¾åº»Ìí¤µ¤ó¤Îµß¤¤¤Î¤Ê¤¤°Û¾ï¤¬Æ³¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÂ¼ ½ßÉ§¡Ê¤Ê¤«¤à¤é¡¦¤¢¤Ä¤Ò¤³¡Ë
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼
1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÌ¾Á°¤Î¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡¢¡ØÅìµþÉÏº¤½÷»Ò¡£¡Ù¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¡¢¡ØÊø²õ¤¹¤ë²ð¸î¸½¾ì¡Ù¡Ê¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥º¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¤ÎÉ÷Â¯¾î¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡Ø²ÎÉñ´ìÄ®¤ÈÉÏº¤½÷»Ò¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£¸½¼Â¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÉÏº¤¡¢µÔÂÔ¡¢Àº¿À¼À´µ¡¢¼Ú¶â¡¢¼«½ý¡¢¿Í¿ÈÇäÇã¡¢²ð¸î¡¢AV½÷Í¥¡¢É÷Â¯¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤ò¼èºà¤·¡¢¼¹É®¤ò¹Ô¤¦¡£
¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼ ÃæÂ¼ ½ßÉ§¡Ë