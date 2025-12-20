「ウイッグを被らず、地毛で撮影したのは、今回が初めてなんです」

漫画家・ほみなみあとして「ウルトラジャンプ」での連載開始を12月18日に控える穂波あみ。コスプレイヤーとしても活動しているが、グラビアの撮影は初めてだ。

「ふだんから女子力が低めで、すっぴんにメガネ姿で渋谷を歩けます。夏はカップつきのTシャツにジーンズで外出しますが、シンプルな服をカッコよく着たくてパーソナルジムに通っていて。それもコスプレの撮影のためですが、もともと写真を撮られることが苦手だったんですよ。家族旅行でも私が写っている写真がないんです（笑）」

そんな彼女はいかにして漫画家への道のりを歩んでいったのか。

「幼少期からお絵描きが好きで、中学生のときはノートの端にエッチな絵を描いてました（笑）。高校は女子校で、美術部には入らず演劇部で男役を演じながらも現実的なところがあって、美大に行っても食べていけないだろうなと考え、大学卒業後は会社員として働きました。時間を作っては商業ゲームのイラストを描いていましたが、まさか自分が漫画家としてデビューできると聞いたら、学生時代の私はびっくりしたと思います」

6月10日生まれ 東京都出身 T160・B85W60H92 会社員として働きながらコスプレイヤー、イラストレーターとしても活動。12月18日発売の「ウルトラジャンプ」（集英社）にて、ほみなみあ名義で『義母の愛はママならないっ！』の連載が開始する。「穂波あみ 2026年カレンダー」は、わくわく製作所より発売中。そのほか最新情報は、公式X（@nam_man3）にて

写真・唐木貴央

スタイリスト・富田育子

ヘアメイク・新井祐美子