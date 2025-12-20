立花孝志被告が突然「債務整理」を開始…そのウラにある当局が捜査する「もう１つの重大事件」

「騒ぎを起こしてカネを借りる」の繰り返し

政治団体「NHKから国民を守る会」の立花孝志被告（58）の保釈請求が神戸地裁に却下された。

同被告は斎藤元彦兵庫県知事（48）を追及し、今年１月に亡くなった竹内英明元県議に対する名誉毀損罪で11月28日に起訴。立花被告側は起訴当日に保釈請求したが通らず、準抗告したものの12月８日に地裁が棄却した。地裁は理由を明らかにしていないが、証拠隠滅の恐れや、同被告が保釈後に捜査を妨害する可能性などを加味したものと思われる。

法曹関係者によると、

「初公判は早ければ来年２月ごろ。それまでは保釈請求は通らない。すなわち立花被告は拘置所で越年することになる。保釈されるとしたら、裁判所に証拠や必要書類を提出した初公判のあと。もちろん細かく接見禁止ルールが設けられることになる」

という。逮捕、起訴を機に立花被告の“ハリボテぶり”が白日の下にさらされた。このほど、立花被告が巨額債務に対する私的整理の手続きを開始。その額は個人で５億円、党で２億円の計７億円にのぼるというからシャレにならない。立花被告をよく知る人物に話を聞くと、

「そもそもNHK党のやってきたことは、目立つことで支持者からおカネを借りて、それが尽きたらまた騒ぎを起こしておカネを借りるの繰り返し。立花被告の金銭感覚は異常で、あればあるだけ使ってしまう。税金を滞納してもどこ吹く風。正気ではない」

と明かす。12月10日に行われた債務説明会では、個人と党合わせて７億円の債務に対し、立花被告の現在の保有資産が1000万円前後、同党が2000万円前後であることも判明した。

回収不能となれば、多くの被害者を生むことに

さらに、党として10億円以上の負債を抱えて破産手続き中の『みんなでつくる党』（旧NHK党）は、立花被告へ約3億5000万円を貸し付けている。このうち２億円は参院選でのガーシー擁立費用であることも明らかになった。永田町関係者が吐き捨てる。

「ガーシーを２億円で“買った”ということ。’22年の参院選ではそのガーシーが28万7714票を獲得し、比例区で定数50人中10位で当選。これでNHK党の得票率は政党要件を満たす２%を超え、政党助成金が年３億円超出ることになった。要は２億円投資して年３億円入ってきた。立花被告は常々『選挙は儲かるビジネス』と語っていたが、やっていることは健全とはいえない」

でたらめな支出をめぐっては、大津綾香氏（33）が代表を務める「みんつく党」が５月、同被告を業務上横領罪の疑いで警視庁に刑事告訴し、受理されている。前出の立花被告を知る人物によれば、

「みんつく党が立花被告に貸し付けた３億5000万円のうち使途が不明なものがある。大津氏は同被告の私的流用を疑い、警察が現在捜査中だ」

と語る。立花被告がこのタイミングで債務の私的整理を始めたのは、業務上横領などの捜査をニラんだ動きかもしれない。本サイトの取材に対し、元テレビ朝日法務部長の西脇亨輔弁護はこう解説する。

「業務上横領罪は10年以下の拘禁刑です。億を超える金額になると大きな話になるので、起訴され有罪になれば実刑になる可能性は高いでしょう。立花被告については前から使途不明金については言われていて、それがどこまで解明できるかが、捜査のポイントとなります。現在、立花被告とNHK党は裁判所が関与しない『私的整理』で金銭問題を片付けようとしていますが、債権者が反対し『破産手続き』となれば、法的手続きの下でカネの流れが明らかになりうる。使途不明金の内容が判明し、それにより捜査が進むことになる可能性もあります」

たまったものではないのは、立花被告を信じた出資者だ。同被告はかねてから動画で支援を訴え、’19年11月には不特定多数の支持者から「１口100万円・年利５％」で約５億円を借り、’21年にも同条件で約８億円を借り入れた。

「支持者の中にはあげたつもりで出資した人もいるだろうが、そうではない人のほうが多い。立花被告は自己破産をチラつかせているし、NHK党は火の車。このまま回収不能となれば、多くの被害者を生むことになる」（全国紙記者）

と指摘する。特異なキャラクターと発信力で一定の支持を得ていた立花被告だが、当局の捜査はまさに“核心”に迫ろうとしている。メッキが剥がれるのは時間の問題だ。