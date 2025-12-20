¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë¡×¡Ö¥Ê¥ë¥È¡×¡Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤Î¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È¥Öー¥¹¤Ë½¸·ë¡ª¡Ú#¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿¡Û¡Ö¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡×¥·¥êー¥º¤âÂ¿¿ôÅ¸¼¨
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢12·î20Æü¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿2026¡×¤Ë¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤Î¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ÎÆ±¼Ò¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ëZ¡×¡ÖNARUTO-¥Ê¥ë¥È-¡×¡Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×¡ÖËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¡ÖHUNTER¡ßHUNTER¡×¤Ê¤É¤ÎÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤«¤é¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ç¶õ¤ä¥Õ¥êー¥¶¡¢¥Ê¥ë¥È¡¢¥µ¥¹¥±&¥µ¥¯¥é¡¢¼ã¤Æü¤Î¥¨¥É¥ïー¥É¡¦¥Ë¥åー¥²ー¥È¤ä¥¬ー¥×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬Î©ÂÎ²½¤µ¤ì¤¿»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¤Á¤Ó¤Ã¤È¥Õ¥©¥ë¥à¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÆ·¤¬°¦¤¯¤ë¤·¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡×¥·¥êー¥º¤Î¾¦ÉÊ¤âÂ¿¿ôÅ¸¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²ÈÄí¶µ»Õ¥Ò¥Ã¥È¥Þ¥óREBORN!¡×¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¡ÖSAKAMOTO DAYS¡×¡Ö¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡×¡ÖËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¡Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¤Ê¤É¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿ー¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤â¡Ö¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡×¤ËÅÐ¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ëZ¡×
¡ÖNARUTO-¥Ê¥ë¥È-¡×
¡Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×
¡ÖËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×
¡ÖHUNTER¡ßHUNTER¡×
¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß
(C)¥Ðー¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
(C)´ßËÜÀÆ»Ë ¥¹¥³¥Ã¥È¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦¤Ô¤¨¤í
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
(C)ËÙ±Û¹ÌÊ¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦ËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)P1998-2026 (C)V¡¦N¡¦M
(C)Å·ÌîÌÀ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦¥ê¥Üー¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦ufotable
(C)ÎëÌÚÍ´ÅÍ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦SAKAMOTO DAYSÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)µöÈå ¹ä¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦£Î£Á£Ó¡¦¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±GWÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±SCÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±DUÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)³©¸«²¼¡¹¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¼ö½Ñ²öÀïÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES