Â¼¾å½¡Î´¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿£²Ç¯´Ö¤Î¡È¤ª»î¤·¡ÉÃ»´ü·ÀÌó¡¢Áá¡¹¤ÎNPBÉüµ¢¤Ê¤é¡Ò¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î·ê¡ÓºÆÇ³¤â
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¡¦Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¡Ê25¡Ë¤Î¸ò¾Ä´ü¸Â¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Î¼ã¤¼çË¤¤ÎÆ°¸þ¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤â¡ÈÉÔ²º¡É¤ÊÊóÆ»¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¡¼¡¼¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ÀµÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿¡Ò´ñÀ×¤Î¥¢¥é¥Õ¥£¥ÕÈþËâ½÷¡Ó¤Î·ò¹¯Èþ
¡¡12·î22Æü¸á¸å5»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¤Ï12·î23Æü¸áÁ°7»þ¡Ë¤Ë´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ëÂ¼¾å¤Î°ÜÀÒ¸ò¾Ä¡£Åö½é¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç280²¯±ß¡Á290²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò¸«¹þ¤àÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿½ÀÁ¤«¤é1¤«·î·Ð¤Ã¤¿º£¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤â³ÍÆÀ¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ëMLBµåÃÄ¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤É¤â¡¢Ï¯Êó¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥¯¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Â¼¾åÁª¼ê¤ÎÂÇ·â¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â150¥¥íÄ¶¤¨¤ÎÂ®µåÅê¼ê¤È¤ÏÁêÀ¤¬°¤¯¡¢²Ã¤¨¤Æ»°¿¶Î¨¤Î¹â¤µ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ»»¥Û¡¼¥à¥é¥ó246ËÜ¤ÎÂÇ·â¤¬¡¢MLB¤Ç¤É¤ì¤À¤±ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«²ûµ¿Åª¤Ê¸«Êý¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤ªÀ¤¼¤Ë¤â¾å¼ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¼éÈ÷¡£¼çÀï¾ì¤Ç¤¢¤ë¥µ¡¼¥É¤ä¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼çÎÏÁª¼ê¤ò¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤âÂ¿¤¯¡¢¤È¤Ï¤¤¤¨³°Ìî¤ò¼é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÉ¾²Á¤È¡¢ÂåÍý¿Í¤¬µá¤á¤ë·ÀÌó¤È³ÛÌÌ¤Ë³«¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢MLB¤Î°ÜÀÒ»ö¾ð¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¼ÂÎÏ¤ä¼ÂÀÓ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤À¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ·ÀÌó¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸ò¾Ä´ü¸Â¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤â¡©
¸ò¾Ä´ü¸Â¤Ë³ê¤ê¹þ¤ß¤Î²ÄÇ½À¤â
¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Î°ÜÀÒ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¡¢ÂçÊªÁª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤«¤é½ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤ËÀïÎÏ¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤â³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÂ¼¾åÁª¼ê¤âº£¥ª¥Õ¤ÎÃíÌÜ³ô¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¸ò¾Ä¤Ï·ÀÌó¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¡¢³ê¤ê¹þ¤ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¡£
¡¡¥Ç¡¼¥¿¤ËÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ì¤É¤â¥Ñ¥ï¡¼¤òÉ¾²Á¤¹¤ëµåÃÄ¤âÂ¿¤¯¡¢²¿¤è¤ê25ºÐ¤È¼ã¤¯¿¤ÓÂå¤â¤¢¤ë¡£MLB¤Ë½ç±þ¤Ç¤¤ì¤Ð¥·¡¼¥º¥ó30ËÜ¡¢40ËÜ¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÀÌó¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤Â¼¾å¤Î°ÜÀÒ·èÄê¤Ë¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¥ä¥¥â¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢8Ç¯´Ö¤È¤â¤µ¤ì¤¿Ä¹´ü¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²¾¤Ë2Ç¯·ÀÌó¡×¤È¤¹¤ëÃ»´ü·ÀÌó¤Î²ÄÇ½À¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¿¤Ç¤â¡¢¤Þ¤º2Ç¯´Ö¤Î¡È¤ª»î¤·¡É·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÇ½ÎÏ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤ÐºÆFAÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Â¾µåÃÄ¤ò´Þ¤á¤ÆÂç·¿·ÀÌó¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¼ê¸·¤·¤¤¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£²¾¤ËÃ»´ü·ÀÌó¤È¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëºÇÂç¤Ç40²¯±ß¤È¤Î¾ùÅÏ¶â¤â¿ôÊ¬¤Î°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤¿MLB¤ÎÅê¼ê¤ä´Ä¶¡¢¤Þ¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃÏ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë´·¤ì¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿´ü´Ö¤Ç·ë²Ì¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢2Ç¯´Ö¤Ç·ÀÌó¤òÀÚ¤é¤ì¤ë¡È¥Î¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¡É¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤â¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢Â¾µåÃÄ¤«¤é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤äÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤«¤é¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹µ¤³µ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×
¡¡2019Ç¯12·î¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥Ù¥¤¡¦¥ì¥¤¥º¤È2Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀÅû¹á²ÅÃÒÁª¼ê¡Ê34¡Ë¡£¤·¤«¤·MLB¤Ç¼«Ëý¤ÎÂÇËÀ¤ò¿¶¤ë¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢2¥·¡¼¥º¥óÌÜÅÓÃæ¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¡£¤½¤Î¸å¤â¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤ÈÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ò¹Ô¤Íè¤·¤¿Ëö¤Ë¡¢2024Ç¯¤Ë¸ÅÁã¤ÎDeNA¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡ÖÍ¸¶¼°¡¦¾åÂô¼°FA¡×¤ÎºÆÇ³¤â
¡¡ÊÒ¤ä¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒ¤·¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤È¾åÂôÄ¾Ç·¡Ê31¡ËÅê¼ê¡£Á°¼Ô¤Ï2Ç¯¡¢¸å¼Ô¤Ï1Ç¯¤ÇÆüËÜµå³¦¤Ë½ÐÌá¤êÉüµ¢¤¹¤ë¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁª¤ó¤À¤ó¤Î¤ÏÆü¥Ï¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤È¤ÎÂç·¿·ÀÌó¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ë¡¼¥ë¤Î¡È·ê¡É¤ò¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÂ¾µåÃÄ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò¡ÖÍ¸¶¼°FA¡×¡Ö¾åÂô¼°FA¡×¤ÈÙèÙé¤·¡¢Î¾Áª¼ê¤Ë¤ÏÈãÈ½¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£
¡Ö¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ï¸ÅÁã¤Ø¤ÎÉüµ¢¤¬¶Ú¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢NPB¤¬Äê¤á¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ï°ãÈ¿¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²¿¤éÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í¸¶Åê¼ê¤ä¾åÂôÅê¼ê¤¬ÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¶Ú°ã¤¤¤Ç¡¢ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ï±ê¾åÁûÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤â¥ë¡¼¥ë²þÁ±¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤NPB¤Ç¤¹¡£
¡¡Ëü°ì¤Ë¤â·§ËÜ¸©½Ð¿È¤ÎÂ¼¾åÁª¼ê¤¬¡¢Áá¡¹¤Ë½ÐÌá¤Ã¤Æ¤¤ÆÆüËÜÉüµ¢¡¢¥ä¥¯¥ë¥È°Ê³°¤ÎµåÃÄ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤éºÆÇ³¤¹¤ë¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÁª¼ê²ñ¡¢NPB¤ÏÁáµÞ¤ËÆ°¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Ç÷¤ë°ÜÀÒ¤Ø¤Î¸ò¾Ä´ü¸Â¡¢Â¼¾å¤Ë¤Ï2Ç¯¡¢3Ç¯¤È¸À¤ï¤º¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤é¤È¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ÎÌ¾¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£