政治評論家で作家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「日本経済の危機！？ デジタル赤字が毎年45兆円になる！？」と題した動画を公開。日本の「デジタル赤字」が驚異的な額に膨れ上がると予測されている現状に、強い危機感を示した。



動画で竹田氏は、デジタル赤字とはGoogleやOpenAIといった海外のIT企業に支払うサービス利用料などであり、実質的な輸入と同じだと解説する。その上で、経済産業省のレポートを引用し、「2035年、日本のデジタル赤字は最大45兆円に達する」という衝撃的な試算を提示した。この額は毎年発生するものであり、日本の経済にとって極めて深刻な問題であると指摘する。



竹田氏は25年の世界デジタル競争力ランキングの記事を読み上げ、日本がこの分野で「完全に後塵を拝してしまった」と伝えた。続けて、日本が69地域中30位、特にデジタル技術スキルに至っては65位という低水準であることを挙げ、「デジタル後進国の座に甘んじてきた」と現状を厳しく批判した。さらに、経済学者の野口悠紀雄氏の説を引き合いに出し、「失われた30年の原因の一つにデジタル敗戦がある」と、経済低迷の根本原因がIT革命への対応の遅れにあるとの見解を示した。



最後には、自動車産業を例に挙げ、かつてはハードウェア（車体）そのものに価値があったが、今やソフトウェアの「付随物」になりつつあると産業構造の変化を指摘。日本の屋台骨である自動車産業も例外ではないとし、デジタル分野での劣勢を挽回できなければ、日本の未来は非常に厳しいものになると警鐘を鳴らした。