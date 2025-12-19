ココリコ遠藤の嫁、最近の遠藤家ごはん＆夫からの一言明かす
お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが17日、オフィシャルブログを更新。最近の“遠藤家ごはん”を写真とともに紹介し「美味しそう」「これ見てご飯食べれそう」と反響を呼んでいる。
2015年12月に遠藤と結婚し、９歳の長男・空楽くん、７歳の次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や自宅のプール開きの様子など日常の様子を発信している。
この日、『最近の』と題してブログを更新したまさみさん。「遠藤家 最近のご飯」と切り出し、ハンバーグプレートや手羽元と大根の煮物、中華丼、長崎ちゃんぽんの作り置き、手作りチャーシューなどバリエーション豊かな食卓を公開した。
ハンバーグプレートについては「インスタで見て作ってみた」といい、副菜の水菜とレンコンのサラダが「めちゃくちゃ美味しかった」と満足気。手羽元と大根の煮物は 「これ、パパが大好き」と夫・遠藤のお気に入りメニューであることも明かしている。
さらに、チャーシューについては、実父との思い出も回顧。「私の父は豚肉が苦手だったんだけど 私が作るヒレ肉のチャーシューだけは美味しい美味しいって おかゆに 混ぜて食べてくれてた」と振り返り、料理を通じた家族の記憶を大切にしている様子がうかがえた。
寒い時期ということもあり「簡単だし寒いから鍋にすることが多い」と明かす一方で、遠藤から「最近、鍋率高くない？」と言われたエピソードも紹介。「できるだけ、ちゃんと作ります！」 と前向きにつづり、ブログを締めくくった。
この投稿に読者から「美味しそう」「これ見てご飯食べれそう」「冬の鍋率高いのは普通」「パパさん口に出してはいけない×(笑)」「すき焼きの翌日はうどん入れて最高よ」などの声が寄せられている。
