「なんて幸せな光景」「見ていて幸せになりました」と注目を集めているのは、毛繕いをしてあげる仲良し猫ちゃんの光景。仲睦まじい様子を見守っていた飼い主さんがふたりの毛繕いに混ざってみたところ、悶絶級の癒やしの光景が見られたと話題になっています。こちらの投稿は51万再生を突破。たくさんの人に笑顔を届けることとなりました。

【動画：仲良く毛繕いしていた2匹の猫→間に『腕を入れてみた』結果…想像もしなかった『素敵すぎる展開』】

仲良くお互いを毛繕いするショコラくんとタルトくん

仲良し猫ちゃんたちの毛繕いの光景が投稿されたのは、Instagramアカウントの『ショコタル猫動画』。ある日、こちらのアカウントに茶白猫のタルトくんがキジ白猫のショコラくんに毛繕いをしてあげている光景が投稿されました。ふたりは普段からとても仲良しで、この日はタルトくんがショコラくんに毛繕いをしていたのだそう。

タルトくんが一生懸命ショコラくんの毛並みを整えてあげている間、ショコラくんは気持ち良さそうにジッとしていたといいます。

そんな幸せそうなふたりの様子を見た飼い主さんは、自分が間に入ったらふたりがどのような反応をするのか気になったご様子。その疑問を確かめるため、少しだけ仲良し空間におじゃまさせてもらうことにしたのでした。

飼い主さんがふたりの間に腕を入れてみたところ…

仲良しなショコラくんとタルトくんの間に入ったら、ふたりがいったいどのような反応をするのか気になった飼い主さん。そこで、飼い主さんがふたりの間にそっと腕を伸ばしてみたところ…なんと、ふたりは怒る様子もなく飼い主さんの腕を優しく舐めてくれたのだそう！

きっと、ふたりも飼い主さんと一緒に3人でのんびりしたいと思っていたのでしょう。

毛繕いをしてもらう側だったショコラくんも、飼い主さんの手が近づくと、優しく舐め始めてくれたとのこと。ふたりの優しい気遣いに、こちらまで胸が温かくなります。

そのまま眠ってしまうことも

そんな仲良しなショコラくんとタルトくんは、一緒にくっついて眠るのもいつものこと。別の日には、まるで抱き合うかのような体勢でショコラくんがタルトくんに毛繕いをしてあげていたのだとか。

ショコラくんに毛繕いしてもらったタルトくんは、いつの間にか気持ち良さそうに夢の中へ。そんなタルトくんの様子を見てショコラくんもリラックスしてきたのか、しばらくするとタルトくんの上に折り重なって眠りについたといいます。

そんな仲良しなふたりの光景には、「聖地…もはや神の領域」「羨ましい！」「僕も最高になりたいｗ」と絶賛の声が寄せられることに。優しい空気にたくさんの人が癒やされています。

Instagramアカウント『ショコタル猫動画』では、そんな仲良し家族たちの幸せいっぱいの日々が綴られていますよ。

ショコラくん、タルトくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ショコタル猫動画」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。