【完全移籍のお知らせ】



DF松田陸選手がBG Pathum United F.C(タイ)へ完全移籍することに決まりました。



️松田選手コメント:

「神戸に覚悟を持って来たにも関わらず、自分自身何も貢献できず、不甲斐ないシーズンでした。これからも神戸のことは応援してます。本当にありがとうございました!」… pic.twitter.com/xBQa7z2BxO