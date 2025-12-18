神戸DF松田陸がタイ1部クラブに完全移籍「1年間という短い期間でしたが、ありがとうございました」
ヴィッセル神戸は18日、DF松田陸(34)がパトゥム・ユナイテッド(タイ1部)に完全移籍することを発表した。
松田はこれまでFC東京、セレッソ大阪、ヴァンフォーレ甲府、ガンバ大阪でプレーし、今季から神戸へ。J1リーグ戦で2試合、天皇杯で2試合、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)で1試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF松田陸
(まつだ・りく)
■生年月日
1991年7月24日(34歳)
■出身地
大阪府大阪市
■身長/体重
171cm/69kg
■経歴
大阪セントラルFCジュニア-大阪セントラルFCJrユース-立正大淞南高-びわこ成蹊スポーツ大-FC東京-C大阪-甲府-C大阪-G大阪-神戸
■出場歴
J1リーグ:231試合6得点
J2リーグ:54試合2得点
リーグカップ:39試合
天皇杯:17試合
ACL:10試合
■獲得タイトル
Jリーグカップ(2017)、天皇杯全日本サッカー選手権大会(2017)、Jリーグスーパーカップ(2018)
■コメント
「この度、タイのBG Pathum United F.Cに移籍することに決めました。ヴィッセル神戸では1年間という短い期間でしたが、ありがとうございました。
神戸に覚悟を持って来たにも関わらず、自分自身何も貢献できず、不甲斐ないシーズンでした。
これからも神戸のことは応援してます。本当にありがとうございました!」
