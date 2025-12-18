「引退？？」アイドルの「すみません、ただの医者になりました」報告に「それは出世だと思う…」の声
医者でアイドルの北村舞香さんは12月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。「ただの医者になりました」と報告しました。
【写真】医者でアイドルの北村舞香
コメントでは「ア医ドルやったら売れてたな」「それは出世だと思う…」「これだけの人気者が、平穏にただの医者ができるとは思えない」「白衣がコスプレから正装に」「例え批判を浴びても『医者』という強いカードがあるのずるい」「波乱万丈すぎるw」「アイドル引退？？」「え？ネオアラ解散したけどアイドル引退したわけじゃないでしょ？」と、さまざまな反響が寄せられました。
(文:多町野 望)
「ア医ドルやったら売れてたな」北村さんは2024年5月27日、「え、このアイドル医師免許もってるってほんと？？？」とつづり、自撮りショットを投稿。アイドルの衣装を着て寝そべり、笑顔を見せています。そして2025年12月17日にこのポストを引用し、「すみません、ただの医者になりました」と報告しました。
「NEOアラモード」は14日に解散北村さんが所属していたアイドルグループ「NEOアラモード」は、14日に解散しました。北村さんは今後、ソロアイドルと医者という2つの顔を持って活躍していくのでしょうか。注目したいですね。
