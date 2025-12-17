２０２５年も残りわずかとなりました。今回から広島の１年の出来事をテーマを分けて振り返っていきます。初回は「街づくり」です。広島の陸の玄関口が生まれ変わるなど、２０２５年は街の風景が大きく変わった一年でした。



年の瀬が迫るＪＲ広島駅。



「どうぞ！」



お披露目されたのは新しい郵便ポストです。赤みを帯びた銅箔は厳島神社の大鳥居をイメージしています。駅ビルの再整備に伴い撤去されましたが、装いを新たにして５年ぶりに広島駅に戻ってきました。





■タチマチヒロシマ実行委員会 古田一治 代表「広島駅という拠点を中心に、人と人とをつなぐ大事な場所であってほしい」■テープカットのようす「どうぞ～」■金丸真帆記者リポート「午前９時、予定より１時間前倒してミナモアグランドオープンです」３月、広島駅に新たな商業施設「ミナモア」が誕生しました。地下１階から地上９階に、２１７の店舗が入ります。開業初日には約１０万人が詰めかけました。■村上達也記者リポート「ミナモアの開業からまもなく９か月。駅の利用者は、この変化をどう感じているでしょうか」■２０代女性「土日は結構多いなと感じるんですけど、平日はわりと買い物しやすくなったなって感じます」■８０代男性「遊びが多いですね。食事に来るとか電車に乗ってみるとか、新鮮さがあるから来ている」１５日、６階のレストラン街を訪れると、ひと際にぎわう店が…東京・下町の名物「もんじゃ焼き」を提供する「月島もんじゃ もへじ」。スタッフが客の目の前で焼くスタイルなども受け、平日にも関わらず、席はびっしりと埋まっていました。開業から半年がたった９月に取材したときにもこの行列。そして、おととい（１５日）。午前１１時のオープンを約３０人が待っていました。■月島もんじゃ もへじ 広島駅 松島拡希 店長「オープン当初はもんじゃ初めてという人も大変多くいたが、リピーターの方が増えたことでいろんな種類のもんじゃを食べてみたい人が増えた。たくさんの方に来店してもらって大変うれしい」初めて来た人は…■県内に住む女性「いつも（人が）並んでいたので、いつか来たいなと思っていた。ようやく来られました」■大阪から帰省中の女性「おいしいです。お母さんが食べたいって言うから連れてきました。列すごいんでいつも、きょうラッキーだったかもしれない。よかったです」ミナモアの運営会社によると、一日の来館者数はオープン当初より落ち着いてはきているものの、想定を上回る人数で推移しているといいます。■中国ＳＣ開発 福本一成 営業本部長「広島市内のお客さんはもちろんなんですが、土日になると福山や山口からミナモアに買い物に来るお客さんもいて、非常に広域から集客できていることに大きな手ごたえを感じている」生まれ変わった駅ビルで、多くの人を惹きつけているものがあります。■千葉から来た男性「たぶん全国でここしかないんじゃないですか、初めて見ました。圧巻です。見たかった、ぜひ来たかった」■駅前大橋ルート開業のようす（８月３日）「出発進行」８月、広島電鉄の路面電車が駅ビル２階への乗り入れを開始。新たにできた「駅前大橋ルート」により、紙屋町・八丁堀エリアへの所要時間は約４分短縮されました。利便性が増した沿線では、新たなホテルの建設が進んでいます。広島の商圏の中心、紙屋町・八丁堀エリア。ミナモアの開業後、人通りに変化はあったのでしょうか？本通商店街によく買い物に来るという女性は・・・■２０代女性「（人通りは）全然変わらないと思います。（前と）同じぐらいかな」Ｑミナモア行きました？「行きました。今は行ってないです。広島駅って用がないとあんまり行かないので、こっちのほうが来やすいなと思います」広島市が公開しているデータから抽出した、２０２４年の本通の１日の通行量の推移です。ミナモア開業後の２０２５年４月以降、２０２４年とほぼ同じ水準を維持していることがわかります。本通で７０年以上にわたり営業している婦人服店です。社長の桑本さんは、客足の変化について・・・■ニュー 桑本盟久 社長「最初は（人通りが）減るんじゃないかと思ったんですけど、事実（客は）減りましたけど、でもやっぱり僕は戻ってきているんじゃないかなと思います。僕らが残っていくには人と人とのつながり、シェイクハンズ（握手）。それじゃないと勝てない」周辺では１０月、ミナモアに移転した「ハンズ広島店」の跡地にドン・キホーテがオープン。■除幕のようす「こちら、カミハチクロスでございます」さらに、商工会議所などのオフィスや商業施設、高級ホテルなどが入る３１階建て高層ビルの建設が進むなど、新たな賑わいが生まれようとしています。人の流れを研究する専門家は紙屋町・八丁堀エリアについて、外国人を含む観光客が増えている一方、街の発展には広島駅との相乗効果をどう生み出せるかがカギを握ると指摘します。■広島修道大学 川瀬正樹 教授「街自体は便利になったり魅力的なものになることは市民にとってはいいことですからそれはむしろやっていかないといけない。（広島駅と紙屋町・八丁堀が）お互い切磋琢磨してっていうところはあると思いますし、まち（全体）で盛り上げられたらいいのではないかなと思う」広島駅では駅ビルとエールエールＡ館をつなぐペデストリアンデッキが２０２６年春に完成予定で、周辺へのさらなる波及効果が期待されています。■中国ＳＣ開発 福本一成 営業本部長「駅と街をつなぐ人の流れはまだまだ始まったばかりだと感じておりまして、駅と街の回遊性というのをもっと高めていかないといけない」大きく姿を変えた陸の玄関口。新たに生まれた賑わいが、広島の街をさらに変えていきます。（２０２５年１２月１７日放送）