AAAの宇野実彩子が自身のInstagramを更新し、與真司郎＆日高光啓（SKY-HI）との超貴重な3ショットを披露した。

【写真】宇野実彩子＆日高光啓＆與真司郎、AAAの3人が集結し笑顔でピース

■AAAの宇野＆日高＆與による久しぶりの3ショットを公開

宇野は「MAZZELのYouTubeにサプライズ出演させて頂きました！！日高くんお誘いありがとう」とコメントし、歓喜の写真を公開した。ベージュのジャケット＆パンツの與、黒コーデの日高、デニムジャケット姿の宇野が並んでいる。ピースする3人が見せる嬉しそうな笑顔が印象的だ。

YouTubeの動画内で日高自身が語っていたが、この3人が揃うのは約2年ぶりとのことから貴重な3ショットであることがわかる。さらに、2枚目にはMAZZELのメンバーとの11人ショットも公開。世代とグループを超えた豪華なコラボが実現した。

SNSには「3人が並んでる姿に感激」「嬉しすぎる」「こんな共演があるなんて」といった歓喜の声や「うの様の日高くん呼びしあわせすぎ」とファンならではの熱狂的な声が集まっている。

■與真司郎「みんな凄く良い子たちばかりで僕もこれから応援します」

與も自身のInstagramを更新し、3ショットとMAZZELとの集合ショットを披露。與は、「日高の事務所のアーティストMAZZELのYouTubeチャンネルに、AAAとして実彩子と日髙の3人でサプライズ出演してきましたー」と感動の再会を報告。続けて日高がプロデュースするグループMAZZELと「みんな凄く良い子たちばかりで僕もこれから応援します ありがとうございました！！」とエールを送った。

■日高（SKY-HI）も投稿！輝く笑顔の3ショット

日高も「まぜべやドッキリSP MAZZEL x AAA 回です！！」と綴り、3ショットを披露した。

■MAZZELのYouTubeチャンネルにサプライズで登場

今回、”奇跡のコラボ”が実現したのは、MAZZELのYouTubeチャンネル『MAZZEL ROOM（マゼルーム）』出演のため。動画は、「Ep.52 |【奇跡のコラボ】SEITOが憧れのAAAと初めて出会うSPドッキリ！」。AAAをリスペクトしているMAZZELメンバーのSEITOをAAAのメンバーに会わせて驚かせるという内容だ。