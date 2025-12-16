2025年12月13日、韓国・京郷新聞は「大統領が検討を指示しても、日本へのコメ輸出は容易ではない。なぜ？」と題した記事を掲載した。

李在明（イ・ジェミョン）大統領は9日の閣議で、日本へのコメ輸出契約を検討するよう農林畜産食品部に指示した。日本はコメ価格の急騰にあえいでいるが、韓国は今年、過剰生産が予想されている。実現すればウィンウィンの取り引きだが、政策当局はさまざまな与件から「輸出は容易ではない」との見方を示しているという。

記事は、「日本のコメ価格は10月基準60キロ3万7058円で、過去最高値を更新した。価格高騰は、韓国のコメに機会をもたらした。4月に全羅南道・海南（ヘナム）の農協がコメ2トンを日本に輸出。農協によるコメの対日輸出はこれが初めてだった。上半期に成立した輸出契約は約800トン分に達し、年末までの輸出量は1000トンを超えると見込まれた」と伝えた。

一方で、「下半期になって流れが途切れた」と言及。「日本政府による備蓄米の放出でコメ価格は10〜20％ほど下落した。農協中央会によると、輸出契約を結んだ800トンのうち、9月までに実際に輸出されたのは551トンにとどまる。価格競争率が落ち、日本のバイヤーから輸出を先延ばしにするよう申し入れがあったためだといい、下半期は新規の輸出契約もない状態だ」と説明した。

さらに、「10月に入って、日本のコメ価格再び上昇し、日本からのコメ輸出の問い合わせも再開しているというが、この流れがどれだけ続くかは予測不能だ」と指摘。「中長期的に見て、日本はコメの供給自体が構造的に足りていないわけではなく、関税率の調整なくして韓国のコメの価格競争力向上は困難とみられている。すでに輸出されたコメも、日本産との競争のため割引価格で販売しているため、事実上、売るほど損する状況だ」と解説した。

記事によると、農協中央会関係者は「コメの輸出は自治体の支援を除くと事実上、赤字だ。関税率が下がらなければ価格競争力を得ることは難しい」とし、現在は「ひとまず流通経路を開拓しておくことに意義を置いている」と話している。農林畜産食品部も当面は、輸出戦略よりも韓国産のコメの広報に力を入れる方針だという。袋入りのコメを購入していく日本人観光客が増えたことから、金浦国際空港にコメのポップアップストアを設置し、今月12日から約2カ月間、営業するとのこと。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「売るほど損するなんてバカじゃないの？家畜の餌にでもしたほうがいい」「赤字なのに輸出…。国民に支援してくれればいいのに」「韓国内のコメ価格も高くなった。輸出しないで、コメくらい安く食べられるようにしてほしい」「韓国はコメが過剰？なのにスーパーで売ってるのはなぜこんなに高いんだ」「日本もコメが不足してるわけじゃない。価格が下がるのを恐れて市場に出さないだけ。韓国と事情は似たようなものだ」「韓国の優れたコメを輸入して食べるのはプライドが傷つくんじゃないの？」など、さまざまなコメントが寄せられている。（翻訳・編集/麻江）