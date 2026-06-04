3日に実施された韓国の地方選挙および国会議員再・補欠選挙で、共に民主党が圧勝した。すでに国会で過半数議席を占めている民主党が地方権力まで掌握したことで、発足2年目を迎える李在明（イ・ジェミョン）政府は確かな国政運営の原動力を得ることになった。4日午前1時の開票基準で、民主党は16の広域自治体首長選挙のうち9カ所で当選確実、2カ所で優勢だった。尹錫悦（ユン・ソクヨル）政府発足直後の2022年6月の地方選挙で、17