子どもがいてキャリアがあっても…正解の見えない選択と決断に戸惑う33歳シングルマザーの責任

三者三様の『33歳という日々』

高校の同級生で親友同士だった3人の女性の生き方を綴ったコミックエッセイ『33歳という日々』（鈴木みろ著/KADOKAWA）、発売以降SNSには、共感や感動を語る多数のコメントが上がっている。

シリーズは3巻からなり、高校時代親友だった3人の女性がそれぞれの置かれた人生で、もがきながらも進もうとする人生の選択を描いたものだ。

1冊目「子なし夫婦、エリの場合」の主人公エリは長年付き合った彼と「一生仲良し夫婦でいられる」と思って結婚。だが3年経っても望んでいた子どもはできず、妊活に対する温度差から夫とすれ違うようになり、口に出せない苛立ちが募る。

2冊目「独身彼なし、このみの場合」の主人公このみは、美人で華やかで結婚願望があるのに、恋愛すらままならず、ひとりきりの夜を孤独に過ごす。

そして第3弾の本書「33歳という日々 シングルマザー、ゆみの場合」は、思いがけない妊娠から母親になり、娘の笑顔を守り抜こうと決めたゆみの、子育てと仕事に振り回され、弱音をこぼす相手すらいない苦しい日々を描く。

確証のない選択に戸惑い、手探りで進む日々

4歳の娘ネネとふたり暮らしのゆみには、夫がいない。28歳で思いがけない妊娠をし、結婚。子どもは無事生まれたものの、夫は家を出て行った。

いなくなった父親の分まで、完璧なお母さんになって、ネネの笑顔を守り抜こうと決めたゆみだったが、ひとりでしなければならない決断の重さに苦しくなることがある。

「子育ても人生も選択と決断の連続で、だけど大きく違うのは、間違えた選択の犠牲になるのが、自分ではないということ」

「これでいいの？ 本当に？ 本当にこれでいいの？ 確証のないまま手探りで進む。答え合わせをできる日が途方もなく遠い。そんな日が来るとは思えないほど果てしなく遠い」

親でなくても、シングルでなくても、私たちの人生は選択と決断の連続だ。時には、間違え、後悔することもあるだろう。それが自分に返ってくるのは仕方がない。

でも、親としての判断ミスが子どもの人生に関わるものだったら？ しかもシングルならば、選択も責任も自分ひとりで負わなければならない。

「答え合わせをできる日」までの気が遠くなるほど長い時間に、ゆみは言葉を失う。

ゆみとネネの日常を、漫画でご覧いただきたい。

2025年10月、車の免許を持つ全国の20歳〜69歳のシングルマザー1000名を対象に行ったhuman joint株式会社の実態調査によると、子育て中の悩みの1位は「生活費や養育費などの経済面」（76.3％）、続いて2位「自分の時間がない」（27.7％）、3位「孤独を感じることがある」（25.5％）だった。

ゆみの大切な娘ネネは健やかに育っているし、保育園にも預けられている。新卒で入社した正社員の仕事もあり、シングルマザーの圧倒的な「経済面」での悩みは、ゆみには無縁に見える。

だが、経済的に自立できていれば、悩みは小さいのだろうか。

続く第2話「『自分の時間がない』『孤独を感じる』…子育て中のママたちとも分かり合えない心の溝」では、ゆみの孤独について詳しくお伝えする。

