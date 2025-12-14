J1¾º³ÊPO·è¾¡¤Ë¡ÈÍè¤Æ¤¤¤¿¡ÉÌ¾ÇÐÍ¥¤ËÎÞ¡ÖÅ·¹ñ¤Ë¤¤¤¤Êó¹ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡¡ÆÁÅç¤òÄ¹Ç¯±þ±ç
J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë·è¾¡¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡½ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤¬13Æü¡¢¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆÁÅç¤Ï0-1¤ÇÇÔ¤ì¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1Ëü7000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´ÑµÒ¤Ç²ñ¾ì¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¡¢À¸Á°¤ËÇ®¶¸Åª¤ÊÆÁÅç¥Õ¥¡¥ó¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤Î°ä±Æ¤¬·È¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Å·¹ñ¤ÎÍ§¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢±¿Ì¿¤Î°ìÀï¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¡¦¾¡Â¼À¯¿®¤µ¤ó¡£¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤Ë¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë66ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡¦Âç¿ùÎú¤µ¤ó¤Î°ä±Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¤Ç¡¢ÆÁÅç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿Âç¿ù¤µ¤ó¡£À¸Á°¡¢¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¾¡Â¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂç¿ù¤µ¤ó¤Î°ä±Æ¤È¤È¤â¤Ë´ÑÀï¤¹¤ë»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤âÆ±ÍÍ¤Ë·È¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¡Â¼¤µ¤ó¤ÏX¤Ç¡¢¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤Ç¼Ì¤·¤¿¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£X¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂç¿ùÎú¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤òÆ¬¤Ë¤Î¤Ã¤±¤Æ¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤ä¡×¡ÖÅ·¹ñ¤ÎÎú¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¤Êó¹ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎú¤µ¤ó¤Î°Ù¤Ë¤â¡¢²æ¡¹¤Î¶á¾ì¥¢¥¦¥§¥¤¤Î°Ù¤Ë¤â¾º³Ê¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÁÅç¤Ïº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÇ¯´Ö4°Ì¤È¤·¤Æ¡¢J1¾º³ÊPO¤Ø¿Ê½Ð¡£½à·è¾¡¤Ç¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤È1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢·è¾¡¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢µÈÊó¤òÄÏ¤á¤ºÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£
