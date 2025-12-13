¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¤ß¤é¤¤¤Î¤¦¤¿¡ÙµÈ°æÏÂºÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö¸µµ¤¤Î¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº× Nippon Cinema Now ÉôÌç ¸ø¼°½ÐÉÊºîÉÊ¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹µÜÃÏ´ÆÆÄ¤¬¡¢THE YELLOW MONKEY¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë µÈ°æÏÂºÈ¤µ¤ó¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¤ß¤é¤¤¤Î¤¦¤¿¡Ù¤¬¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢THE YELLOW MONKEY¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦µÈ°æÏÂºÈ¤µ¤ó¤Ë¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹µÜÃÏ´ÆÆÄ¤¬3Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÌ©Ãå¤·¤¿¿ÍÀ¸¤È²»³Ú¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡£µÈ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¿ÍÀ¸¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ëURGH POLICE¥Ü¡¼¥«¥ëERO¤µ¤ó¤È¤Î40Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÌóÂ«¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼»£±Æ³«»Ï¸å¤ËµÈ°æ¤µ¤ó¼«¿È¤¬¹¢Æ¬¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£Æ®ÉÂ¤È¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤òÂ³¤±¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¤Îü¥Éü³è¤ÎÆüü¥¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¿ô¤«·î¸å¡¢µÈ°æ¤µ¤ó¤ÏERO¤µ¤ó¤È¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤áÀÅ²¬¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢40Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡½¡½¡£
µÈ°æÏÂºÈ¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÁÇÀ²¤é¤·¤¤±Ç²è¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËÍ¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢²¿¤À¤«¤³¤Î±Ç²è¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤ÎÂåÉ½ºî¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Î¤Ä¤¸¤Ä¤Þ¤¬¹ç¤¦¤Î¤«¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬±Ç²è²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¡£Åö½é¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤â¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Î¶Ê¤â¡Ø¤ß¤é¤¤¤Î¤¦¤¿¡Ù¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤ÏERO¤Î²Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¡È²áµî¤Ï¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡É¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¤³¤Î¶Ê¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë°Ê³°¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µÒ´Ñ»ë½ÐÍè¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ã¤Æ¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢»£±ÆÃæ¤Ï²¿¤«¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬µ¯¤¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤è¤·¤Ã¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¬¤ó¤â¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Ë¡Ö¼£¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¼£ÎÅ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¥·¥ê¥¢¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÌµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£»£±Æ¤Î»þ´ü¤¬¡¢Àê¤¤¤Ç¡Ö50Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥¤¥ä¡¼¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤É¤³¤¬¤ä¤Í¤ó¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡¢º£»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤±Ç²è¤¬»£¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£
»£±Æ¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¼«Ê¬¤¬¡ÈµÈ°æÏÂºÈÌò¡É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êºø³Ð¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£50Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹¢Æ¬¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤ò²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ³¤¤¤¿ERO¤µ¤ó¤È40Ç¯±Û¤·¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¹¤´¤¤3Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Î¾å±Ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÎÈ¿¶Á¤Ê¤É¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
THE YELLOW MONKEY¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤òÈò¤±¤Æ²¿¤â´¶ÁÛ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£ERO¤¬±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£ERO¤Ã¤Æ¡ÖÍ¥¤·¤¤ÃË¤Ê¤ó¤Æ¥¯¥½¤¯¤é¤¨¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ó¤ÊERO¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¼Â¤Ï²¶¤Ï¤ªÁ°¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿»þ¤Ë¡¢²¦»ÒÍÍ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£²¿¤«µ¤»ý¤Á°¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½µÜÃÏ´ÆÆÄ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¤É¤ÎÍÍ¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤«¡©
½é¤á¤ÆµÜÃÏ¤¯¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»öÌ³½ê¤Ç¡£¤½¤Î¸å¤ÏÁ´ÉôLINE¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î»£±Æ¤ÏËÍ¤¬ÀÅ²¬±Ø¤Ë·Þ¤¨¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢1Çñ2Æü¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±µéÀ¸¤Î½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Êì¿Æ¤Î½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢·ë¹½ÅöÆü¤Ë¥¢¥Ý¤ò¤È¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬½ÐÍè¤ëµÜÃÏ¤¯¤ó¤¬¤¹¤´¤¤¤·¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âÊÑÂÖ¤À¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥«¥á¥é¤òÀäÂÐ¤ËÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÜÃÏ¤¯¤ó¤ÏËÍ¤È°ì½ï¤ËÆ±¤¸¤â¤Î¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÜÃÏ¤¯¤ó¤ÎÃæ¤ËËÍ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤·¡¢µÜÃÏ¤¯¤ó¤È°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿´Æ±ÂÎ¤Ç¡£
ÀÅ²¬¤Î»£±Æ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¡¢THE YELLOW MONKEY¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢º£¤ÎµÈ°æÏÂºÈ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê±³¤Î¤Ê¤¤´Ø·¸À¤Î¾ì½ê¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞµÜÃÏ¤¯¤ó¤Ë»£¤Ã¤ÆÍß¤·¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤â±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Á³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ERO¤µ¤ó¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤ò´Ñ¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤³¤Î¿Í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌäÂê»ù¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ËÍ¤Î»Õ¾¢¤À¤·¡¢È¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ERO¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤«¤é¡¢±¿Ì¿¤ÎÈéÆù¤µ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡½¡½ERO¤µ¤ó¤È¤¤¤ë»þ¤ÎµÈ°æ¤µ¤ó¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤½¤¦¡£¡ÖERO¤µ¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤«¡¢¡ÖÄï¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Ï·»Äï¤¬¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ERO¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¹¤´¤¯Èà¤Î¤³¤È¤òÊé¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ÜËèÆüÈà¤Î²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë·»µ®¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Â¸ºß¤Ç¡£
¤¹¤´¤¯´è¸Ç¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²¿¤«¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Ë¤âÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë»þ¤â¡¢ºÇ½é¤É¤¦¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ERO¤¬¡Ö²¶¤â¤Í¡¢¤½¤ì¤¬À¸¤¤¬¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤ó¤À¡×¤È·ë¹½¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡ªµÈ°æ¤µ¤ó¤âERO¤µ¤ó¤â¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ÉÂç¿Í¤À¤Ê¤¢¤È´Ñ¤Ê¤¬¤é´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
60Âå¤ÎERO¤òÄÌ¤¸¤ÆÐíâ×¤·¤ÆÊª»ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¤°¤é¤¤¤ÎÇ¯Âå¤Î¿Í¤Ï²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥í¥Ã¥¯¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÆüËÜ¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢¸½Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÇØ·Ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤Î¹Ô¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸½Âå¤À¤È¤¹¤´¤¯¼è¤ê°·¤¤¤¬Æñ¤·¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥Ã¥¯¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë´í¸±Êª¤Ç°·¤¤Êý¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È»à¤ò¾·¤¯¤·¡¢²ø²æ¤¹¤ë¤·¡¢¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤·¡Ä¡£¤À¤«¤é¡¢¥í¥Ã¥¯¤ò¤ä¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤«¤ª¤«¤·¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¡ÖÇ¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤µ¤é¤±½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¡Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢º£¤Î»þÂå¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤Ã¤ÆÌä¤¤¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
º£¤Î»þÂå¤Ï¤¢¤Þ¤ê¡Ö¥í¥Ã¥¯¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤ËÌ´¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¼«¿È¤Ï¤¤¤¤»þÂå¤Ë¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤é¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥í¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Îº£¤¬¤¹¤´¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÀ£Àè¤Ï°Ç¤Ç¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥«¥ÁÍî¤È¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¤¬»à¤ó¤Ç¤¯¡×¤Ã¤Æ±Ç²è¤ÎÃæ¤ÇËÍ¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±À¤Âå¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¤É¤ó¤É¤óË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢²¿¤«°ì¤Ä¤Î»þÂå¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤È¤³¤í¡¢µÕ¤Ë±Ê±ó¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µÈ°æ¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ²»³Ú¤ò»Ï¤á¤¿Êý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÈ°æ¤µ¤ó¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼õ¤±¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£»É·ã¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡£¼ã¤¤À¤Âå¤È¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢°ì½ï¤ËºîÉÊ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ì¤Ï±Ç²è¤Ç¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¼ã¤¤»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃæÇ¯¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤É¤ó¤Ê¿Í¤â¤ß¤ó¤ÊÊ¿Åù¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼ã¤¤¿Í¤Ã¤Æ¸µµ¤¤À¤«¤é¡¢Ç¯´ó¤ê¤¬¤É¤ó¤Ê½õ¸À¤ò¤·¤¿¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢Ç¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦Æ»¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¡Ø¤ß¤é¤¤¤Î¤¦¤¿¡Ù¤¬¶Á¤¯¤Ï¤º¤À¤«¤é¡£¸µµ¤¤Î¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÁÇÅ¨¤Ê¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢µÈ°æ¤µ¤ó¤Ïº£²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹½ÐÍè¤Þ¤¹¤«¡©
±Ç²è¤Ë¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤±¤É¡¢ÀÅ²¬¤Ë¹Ô¤¯¤È¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å½ÐÍè¤Þ¤¹¤Í¡£¥É¥é¥¤¥Ö¤¬¤Æ¤é¹Ô¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Â¿¤¤»þ¤Ï3¥ö·î¤Ë°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¤ÏË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¾ÆÄÅ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢Êì¤ÎÂÎÄ´¤¬²óÉü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢³¤¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ç°é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÉã¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Èá¤·¤¤²áµî¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Á¤ç¤Ã¤È¶²¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤¢¤ëÆü¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò»£¤ê»Ï¤á¤¿¤°¤é¤¤¤«¤é¤«¤Ê¡¢¤³¤³¤¬¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹Ô¤¯¤È°Â¿´¤¹¤ë¤·¡¢¿´ÃÏÎÉ¤¤¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤Î¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Ç³¤¤¬Âç¤¤¯±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤ò´Ñ¤¿»þ¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÎÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤À¤·¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï½ª¤ï¤ë¿ÍÀ¸¡¢¿§¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¨¤ë¡£ÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£Æü¤Ï³Ú¤·¤¤¤ªÏÃ¤ò¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
