この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「やったー！内定だ！」で就活をやめる人が後悔する理由とは？入社後のミスマッチを回避するコツ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

就活情報チャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が、「【27卒】内定出てから燃え尽きた…その後どう動く？｜複数内定の選び方・ミスマッチ回避のコツ」と題した動画を公開した。内定獲得後に燃え尽き症候群に陥ったり、複数内定の選択に悩んだりする就活生に向け、入社後のミスマッチを防ぐための具体的な行動指針を解説している。



動画では、まず内定が出た後も就活を続けるべきかという問いに対し、「基本的には続けたほうが良い」とアドバイス。勢いで就活をやめてしまった学生の多くが後悔していると指摘する。その理由として、企業側が学生の燃え尽きを見越して、あえて条件の悪い企業が先に内定を出す「罠」の可能性に言及。「どうせうちに来るでしょ？」と見透かされ、後からより良い選択肢があったことに気づいても手遅れになるケースがあるため、慎重な判断を促した。



複数内定で迷った場合の選び方については、もし就活の軸が曖昧であれば「給与で選んで良い」という意外な視点を提示。入社後に仕事が辛くなった際、「でも給与は高いしな」という事実が自分をごまかし、乗り越えるための支えになり得ると説明した。



また、入社後のミスマッチを防ぐ最も効果的な方法として、内定先企業にOB・OG訪問をリクエストすることを推奨。その際、「私に似てそうな社員さんを紹介してください」とお願いするのが「魔法の一言」であると語る。もし「いない」と言われた場合は、その会社と自分の相性が合わない可能性が高いと判断できるという。さらに、活躍している社員と早期離職する社員の共通点を尋ねることで、企業のリアルな内情やカルチャーを客観的に把握できると解説。内定後も気を緩めず、こうした情報収集を続けることが、納得のいくキャリア選択につながると締めくくった。



