この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

竹田恒泰氏「読書で一番重要なのは音に変換しないこと」大量の本を読むための意外なコツ

作家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネル「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」で「大量の本を読むコツを教えます！」と題した動画を公開。読書スピードが上がらない多くの人が無意識に行っている“ある癖”を指摘し、それを改善するだけで読書効率を飛躍的に向上させるコツを解説した。



竹田氏は、効率的な読書を目指す上で、まず「早く読もうと思うことが重要」だと意識改革を促す。その上で、最も重要なコツとして「一番重要なのは頭の中で音に転換しないことです」と断言した。多くの人は文字を読む際、声に出さなくても頭の中で一字一句を音声に変換してしまっているという。この“頭の中の音読”こそが、読書スピードに上限を設けてしまう最大の原因だと氏は指摘する。



この感覚を、竹田氏はビールジョッキを一気に飲み干す「真空一気」に例えて説明した。ごくごくと喉を動かして飲むのではなく、喉を開いて落下速度で流し込むように、文字情報を音声化せず、そのままの意味として脳にインプットするイメージだという。この方法を実践できれば「読書速度は何倍にも増えます」と竹田氏は語り、まずは「音にしない」と意識するだけで、速度は5倍から10倍程度まで向上する可能性があると述べた。



大量の本を効率的に読みたいと考えている人は、まずこの「頭の中での音読」をやめる意識から試してみてはいかがだろうか。