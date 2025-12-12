

「MUSIC EXPO 2025」

2025年11月3日、東京ドームで開催した「MUSIC EXPO LIVE 2025」。今、世界で活躍するアジアのトップアーティスト12組が集結し、4万人を熱狂させた。この日限りのプレミアライブをギュギュっと１時間に凝縮して12月12日（NHK総合22時30分〜）に放送。そのオンエア楽曲が決定した。

【写真】「MUSIC EXPO LIVE 2025」出演アーティスト

アーティストのパフォーマンスに加えて、EXPOならではのスペシャル企画も満載。

BE:FIRST×ENHYPEN、KAWAII LAB.×KiiiKiii によるお互いへのリスペクトあふれるスペシャルダンスコラボや、オンステージでのコラボトークに加え、バックステージではある共通点を持つアーティスト同士によるコラボトーク「SPECIAL TALK SESSION」も。

さらにおよそ２時間に及ぶ拡大版「MUSIC EXPO 2025 SPECIAL EDITION」も放送決定。こちらはライブパフォーマンスを中心に、未公開映像をたっぷり追加して届ける。

出演

放送予定

BE:FIRST／CORTIS／ENHYPEN／HANA／KAWAII LAB.(FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET)／KiiiKiii／Number_i／TOMORROW X TOGETHER／4EVE （※ABC順）【OA 楽曲※アーティスト ABC順】「I Want You Back」 BE:FIRST「FaSHioN」 CORTIS「Brought The Heat Back」 ENHYPEN「ROSE」 HANA「わたしの一番かわいいところ」 KAWAII LAB.「I DO ME」 KiiiKiii「GOAT」 Number_i「Upside Down Kiss」 TOMORROW X TOGETHER「Hot 2 Hot」 4EVE★SP企画ダンスコラボ「Masterplan 〜 Bite Me」 BE:FIRST×ENHYPEN★SP企画ダンスコラボ「TT 〜 ヘビーローテーション」 KAWAII LAB. × KiiiKiii【MC】山里亮太「MUSIC EXPO 2025」2025年12月12日(金)22時30分〜23時28分 NHK総合およそ２時間の拡大版「MUSIC EXPO 2025 SPECIAL EDITION」2025年12月20日(土)23時30分〜25時29分 NHK BSP4K2026年1月3日(土)00時00分〜01時59分 NHK BS