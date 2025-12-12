今泉佑唯、元夫・ワタナベマホトの週刊誌記者への対応をぶっちゃけ 共演者から驚きの声「逆に手玉に取ってる」
【モデルプレス＝2025/12/12】女優・マルチタレントの今泉佑唯が、11日放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（毎週月曜深夜1時56分〜）に出演。YouTuberで元夫であるワタナベマホトの週刊誌記者への対応を明かした。
【写真】元欅坂人気メンバー、元夫はYouTuber
◆今泉佑唯「逆に撮られた方がラッキーだったりとか」YouTuberとの交際に言及
スタジオトークで一般人以外の人との交際について話が及ぶと、今泉は「YouTuberさんが悪いとかじゃなく」と前置きした上で「芸能でお仕事をしている方ではないので外に一緒に出ることへの抵抗がなさすぎる。もし撮られちゃったとしても動画のネタにできるっていうのがある」と説明。さらに「だから逆に撮られた方がラッキーだったりとか」とYouTuberならではの事情を明かしていた。
◆今泉佑唯「毎日同じ服装と同じ靴で…」ワタナベマホトの週刊誌記者への対応を告白
共演者から「外歩きたがってた？」と聞かれると今泉は「外歩きたがってましたね」と頷き「週刊誌の車がいたりすると面白がっちゃって、毎日同じ服装と同じ靴で出掛けて、いつの日の写真か分からなくする」という。「逆に手玉に取ってる」と驚きの声が上がると「そうなんですよ」と同意していた。
今泉は、2015年に欅坂46の1期生としてデビュー。2018年にグループを卒業した後は、舞台や映画、ドラマで女優として活動。2022年10月に芸能界を引退し、2025年3月には芸能活動への復帰を発表した。プライベートでは、ワタナベと2021年1月に結婚と妊娠を発表。2024年3月には、2人が離婚していたことが明らかとなった。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】