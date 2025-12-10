冬のトレセンにサクラサクの吉報が届いた。JRAは11日、26年度調教師免許試験（新規）の合格者4人を発表。現役騎手は和田竜二（48）、藤岡佑介（39）と栗東の2人が難関を突破した。美浦は古賀大生助手（35＝松山）、三樹祐輔助手（41＝矢野）が合格し、トレーナーの道へ。それぞれ新たな一歩を踏み出す。

2度目の受験でサクラサク。騎手デビュー22年目の藤岡は「今年に懸ける思いは強かったです。1次試験の時は手が震えて書けなかった。それだけ取り組んできたんだなって自分でも思いながら」と喜びをかみしめた。合格直後の心境で最初に口に出たのは「ホッとしています。いろいろな方に協力していただき、応援していただいたので」という感謝の言葉だった。

JRA通算1101勝。騎手としてキャリアを積む中で「後進を育てたい。調教師になることで競馬サークルに貢献できたら」との思いが強まった。04年に作田厩舎所属でデビュー。その当時に「先生も騎手から調教師になられた。競馬界への恩返しのつもりで（自身を）弟子として育てる、と言ってくださって」と振り返って将来、調教師を目指すきっかけにもなった。

騎手生活は残り2カ月余り。思い出に残る一頭として挙げたのは23年大阪杯を制したジャックドールだ。自身の手綱で重賞2勝を含む6勝を挙げているが「一緒にG1を勝てなかったのは僕の中で大きな出来事でした」と明かした。「体に痛いところはなく、今はキャリアの中でも充実しています。惜しまれる状態で辞められるのがいいかなと」と前を向き、残りの期間も全力を尽くす構えだ。

騎手として培った経験や技術を注ぎ込む。「（騎乗馬についての）感覚的なことを言語化して伝えることを重要視してきたので、それを生かせれば」と意気込む。「勝ちたいレースは有馬記念。騎手としても乗れるだけでも光栄なことなので」と穏やかな笑み。理想の厩舎像を追い求めて、ホースマンとして第二のキャリアをスタートさせる。

≪父・藤岡健一師 負けないように≫長男・佑介の調教師試験合格の一報を聞いた藤岡健一師（64）が喜びの声を寄せた。「ホッとしています。いろいろなことがあったので受かって良かったな、というところです」としみじみ。父であり、来年3月1日からは先輩調教師でもある。「これからはライバルになるので、負けないように頑張ります」とエールを送りつつ、同じステージで競う日を心待ちにしているようであった。

◇藤岡 佑介（ふじおか・ゆうすけ）1986年（昭61）3月17日生まれ、滋賀県出身の39歳。父・健一氏はJRA調教師。04年に栗東・作田誠二厩舎所属でデビューし、35勝でJRA賞最多勝利新人騎手。05年京都牝馬S（アズマサンダース）でJRA重賞初制覇、18年NHKマイルC（ケイアイノーテック）でG1初制覇。競馬学校の同期に川田、丹内、津村ら。JRA通算1万2265戦1101勝、うち重賞はG12勝を含む48勝。1メートル65、52キロ。血液型B。

▽JRA調教師試験 受験資格は28歳以上。第1次が筆記試験と身体検査、合格すると第2次で口頭試験と人物考査が行われる。いずれも競馬法規や調教、馬学など幅広い専門知識を問われる。合格後はタイミングにもよるが技術調教師として1年ほど研修、準備期間を経て開業するケースが多い。今年の申請者は118人、第1次試験が9月10日で合格者14人、第2次試験は12月2〜4日に行われた。新規調教師免許の有効期間の始期は原則として翌年1月1日。現役騎手に関しては選択可能で藤岡、和田竜ともに本人の申請により始期は来年3月1日となる。