農林水産省によると、トマト１キロ当たりの価格は1394円で、平年と比べて1.64倍に。“トマトショック”と呼ばれる現象が起きています。

トマトの価格高騰が続いています。

東京・豊島区にあるイタリア料理店「TOMATO×TOMATO DE LUCE」。すべての料理にトマトを使っていることが“ウリ”のこちらのお店。

1番人気は、トマトを丸々3個も使った「カルボナーラ」です。

しかし、店長が頭を抱えていることが。

TOMATO×TOMATO DE LUCE アモビ・アタネシウス店長

「（トマトが1個）いま400円ぐらいになってしまったので、厳しい状況」

TOMATO×TOMATO DE LUCE アモビ・アタネシウス店長

「結構（利益）減ってると思うので、厳しい状況」

東京・品川区の青果店「八百屋あおば」は、地元では安いことで評判ですが、トマトはLサイズ2個で378円と平年より高く販売しています。（※日により異なる）

70代女性

「（トマト高騰は）年金生活だから厳しい。もう少し下がってくれるといいけど」

40代女性

「きょうはトマトを買いたかったが、高くて違うのにした。（代わりに）いっぱいレタスを食べようと思って買った」

トマト価格高騰のワケ いつまで続く？

山形純菜キャスター：

トマトの卸売価格の推移を見ていきます。

【トマトの卸売価格の推移（東京都中央卸売市場）】（農水省HPより）

▼2023年10月17日：「1306円」

▼2024年11月22日：「1203円」

▼2025年11月7日：「1615円」

毎年10月〜11月あたりに価格が高騰しています。

では、なぜこれほど価格が高騰しているのか。そして、いつまで続くのでしょうか。

やおや植木商店の植木会長によると、価格高騰の要因としては、▼熊本県で8月に記録的大雨があったこと。それから、▼夏の高温障害も影響しているということです。

では、いつ頃、価格高騰が収まるのかですが、「年内は価格が下がる要素はない。2026年1月中旬頃には収まるのではないか」ということでした。