いま、口腔ケアに関する商品の売り上げが伸びているようです。意外と知らない歯ブラシの“落とし穴”をお伝えします。【写真で見る】口腔ケアに革命？歯磨き粉“不要”の歯ブラシに炭酸泡ハミガキも歯ブラシの正しい保管方法お風呂場に置くのは…?山形純菜キャスター:実は4月は、歯に関する日がたくさんあります。▼4月2日「歯列（し・れつ）矯正の日」▼4月4日「歯周（し・しゅう）病予防デー」▼4月18日「よい歯の日」▼4月2