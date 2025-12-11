出張や旅行などでビジネスホテルを利用する人は多いと思います。ビジネスホテルの多くは湯船とトイレ、洗面台が一体となった「ユニットバス」を採用しています。ユニットバスの利用時、湯船にお湯をためる前に体を洗うか、湯船にお湯をためてから体を洗うかで迷うことはありませんか。ユニットバスの上手な利用方法について、スーパーホテルが公式TikTokアカウントで紹介しています。

【豆知識】意外と知らない…これがホテルの「ユニットバス」の上手な“使い方”です！

公式TikTokアカウントでは、「ホテルあるある」というタイトルの動画を公開し、「ユニットバスで湯船につかるとき、体を洗うタイミングが分からない」と紹介。ユニットバスを上手に利用する方法について、「先に湯船につかって温まってから、お湯を抜きながら体を洗うのがおすすめ」とアドバイスしています。

この投稿に対し、SNS上では「体洗ってから湯船入りたい派」「いつもこれ悩んでてつかりたいけどつかれないから諦めていた」「ユニットバスの時はシャワーだけで済ませます」などの声が上がっています。

ユニットバスタイプのビジネスホテルに泊まる際は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。