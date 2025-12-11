この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

政治評論家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「台湾有事は他人事ではない！？日本と台湾の関係！ ニュースまとめ」と題した動画を公開。故安倍晋三元総理の「台湾有事は日本有事」という言葉に対し、妻・昭恵氏が台湾での講演で語った「台湾無事は日本無事」という新たな表現を取り上げ、その発想の素晴らしさと日台関係の重要性について論じた。



動画で竹田氏は、安倍昭恵氏が台北での講演で「台湾無事は日本無事」と語ったという新聞記事を紹介。故安倍晋三氏が提唱した「台湾有事は日本有事」という言葉は、日本国民に台湾問題を「我が事として」捉えさせるきっかけになったと評価する。一方で、この言葉が集団的自衛権の問題と結びつけられ、「日本が戦争に巻き込まれる」といった批判や誤解を生んだ側面も指摘した。



その上で竹田氏は、昭恵夫人の「台湾無事は日本無事」という言葉について、「この発想の転換がすごいところです」と絶賛。「有事」を「無事」に置き換えることで、「変な反論もしづらい」「誰も傷つけない優しい表現」になっていると解説する。竹田氏は、台湾の平和が日本の平和に直結するという本質を的確に捉えた表現だとし、「そうだよなと思うんですよね」と深く共感を示した。



昭恵氏の言葉は、故安倍元総理の遺志を継ぎつつ、より平和的で分かりやすいメッセージとして日台関係の重要性を訴えるものだと竹田氏は分析。その「発想の素晴らしさ」に改めて感銘を受けたと語り、台湾と日本の平和的な関係を維持することの重要性を視聴者に問いかける形で締めくくった。