元機関投資家が解説「富裕層は国外に脱出する」税率95%の過去も…左傾化する世界経済のリアルな近未来とは

経済解説チャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」がYouTubeで「【世界経済】左傾化が進むと世界経済はどうなるのか！近未来の世界経済！」と題した動画を公開。世界的な「富の格差」拡大を背景に進む左傾化と、それに伴う富裕層への課税強化が経済に与える影響について解説した。



動画ではまず、左派政権が富裕層への課税を強化した結果、多くの富裕層が国外に流出しているイギリスの現状に言及。モハP氏は、過去に所得税の最高税率が95%に達し、ビートルズなどのアーティストが国を離れた歴史を振り返り、増税が「富裕層の国外脱出」を招く構造を指摘した。



さらに深刻な例としてノルウェーを挙げる。同国では、純資産に対して課税する「富裕税」が導入されており、国外へ移住しようとする者には含み益に対して37.8%もの税金が課される「出国税」まで存在する。この厳しい政策により、ノルウェーでも富裕層の国外流出が加速しているという。一方で、ノルウェー政府は富裕税による税収は増えているとして政策を継続する方針であり、経済成長の鈍化を世界最大の政府系ファンドからの資金引き出しによる財政出動で補うという政策運営を行っていると解説した。



富裕層に優しい国として知られるスイスでは、高額な相続税を導入する案が国民投票で大差で否決された事例も紹介。国民が「ブランドイメージの毀損と国内経済への悪影響」を懸念した結果だと分析した。モハP氏は、格差拡大を是正するための富裕層への課税強化は世界的な潮流であるとしつつも、それが資本の国外逃避を招き、国内の投資や経済成長を妨げる可能性があるというジレンマを提示し、動画を締めくくった。



