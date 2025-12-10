ChatGPT上でPDF作成ツール「Acrobat」を使ってPDFを編集しているところ（イメージカット） Image: Adobe

無料なのに破格、だったらいいな。

2025年12月10日、高機能クリエイティブツールを手がける企業「Adobe（アドビ）」が「Adobe Apps for ChatGPT」を発表しました。

さまざまなクリエイティブアプリがChatGPT上で使えるようになるという今までにない方向の取り組みで、クリエイティブの敷居を下げるのが目的です。プロユースの画像編集アプリ「Photoshop（フォトショップ）」などをChatGPT上で「無料含む全ChatGPTユーザー」が利用可能になります。

おもしろいのが「Acrobat for ChatGPT」も発表されていることです。「Acrobat（アクロバット）」は仕事でPDFを見るときにお世話になるアプリですが、それもChatGPT上で利用可能に。ChatGPTで「PDFの編集」ができるようになるんです。

ChatGPT上で複数のPDFを結合しようとしているところ（イメージカット） Image: Adobe

メディア向けのデモ動画（非公開）では「複数のPDFを1つに合体」「PDF内のテキストの調整」をする様子が紹介されていました。どちらもその名の通りの機能で、PDFをアップしてそう指示するとChatGPTがやってくれる、という感じです。

どっちも熱い機能です。ChatGPTにはDeep Research──調査に基づいてPDFを生成できる機能がありますから、PDFの生成→編集→完成までをChatGPT上で完結できそうな気配。

デモでは「経歴書・自己PR文・推薦状を求人応募のために1つにまとめる」という例が紹介されていたんですが、いずれもDeep Researchをオンにして必要事項を伝えればChatGPTがPDFで作ってくれます。自分の経歴やPRはもちろんのこと、推薦状をお願いされた人もChatGPTで作れば楽ができます。揃えて結合したら完成です。

それだけにテキストをどの程度まで修正できるかは気になりますね。ChatGPTが生成する文章には誤りが含まれることがあるので、それをカバーできるかは実用性に直結します。

気になる点はありますが、Acrobat for ChatGPTは実際に試すのが非常に楽しみです。編集できるだけでも助かるシーンはあるでしょうし、成果物を一気に完成まで持っていけるなら破格でしょう。

