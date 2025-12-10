「もっと突き抜けろ！」鋭意開発中のスーパースポーツカーに注目

2025年12月5日、TOYOTA GAZOO Racing（GR）ブランドの新たなフラッグシップスポーツカー「GR GT」とそのレーシング仕様である「GR GT3」、“LFA”という記号を継承するレクサスのBEV（バッテリーEV：電気自動車）スポーツカー「Lexus LFA Concept」が、3モデル同時に世界初公開されました。

なかでも新型GR GTは、そう遠くない将来に市販化される予定だといいますが、いったいどのようなクルマなのでしょうか。

これらモデルは、かつての「トヨタ 2000GT」や「レクサス LFA」に続く、フラッグシップスポーツカーという位置付けになります。

また、トヨタの「式年遷宮（しきねんせんぐう＝一定の年数ごとに神社の社殿を新しく建て替え、神様を新しい社殿に遷す儀式のこと）」を体現する存在と仰々しくうたわれ、“クルマづくりの秘伝のタレ”を伝承することも狙いのひとつだといいます。

そんな3モデルに共通するキーファクターは、低重心／軽量・高剛性／空力性能の追求です。今回は「GR GT」にフォーカスし、その実力を探っていきます。

“公道を走るレーシングカー”をコンセプトとする新型GR GTは、2027年ごろの発売を目指して鋭意開発中。マスタードライバーの“モリゾウ”ことトヨタ自動車の豊田 章男会長からは、「振り切ってほしい」「もっと突き抜けてほしい」と発破がかけられ、「走る・壊す・直す」を繰り返しながら開発が進められています。

また、フォーミュラカーなどと同様、開発の初期段階からドライビングシミュレーターを活用している点にも注目です。

そして、通常の車両開発では外装デザインを決めてから空力効率を検討していく一方、新型GR GTでは“空力性能の理想像”を定めてからデザインに落とし込むという、逆転の手法を取り入れています。

もちろん、実車での走り込みも徹底し、富士スピードウェイやドイツのニュルブルクリンクといったサーキットにおける限界領域のテストに加え、すでに公道テストも実施しているそうです。

新型GR GTのボディサイズは、全長4820mm×全幅2000mm×全高1195mm。FR（フロントエンジン・リアドライブ）レイアウトをベースに、トヨタとして初めて「オールアルミニウム骨格」を採用するなど、圧倒的なパフォーマンスとドライバーファーストを主眼とした操作性を追求しています。

新開発のパワーユニットは、ドライサンプ方式の4リッターV型8気筒ツインターボと、リアのトランスアクスルには8速ATとモーター、機械式LSDを搭載。開発目標値ならびに社内測定値は、システム最高出力650ps以上、同じく最大トルク850Nm以上、最高速度320km／h以上という圧巻の数値をマークしています。

前後重量配分は45：55で、足元にはローマウントのダブルウィッシュボーン式サスペンションをはじめ、ブレンボ製のカーボンディスクブレーキや専用開発となる「ミシュラン PILOT SPORT CUP2」タイヤを採用。また、ユニット類の重心やコックピットを極限まで下げることで、クルマとドライバーの一体感や濃密な対話を追求しています。

※ ※ ※

マスタードライバーのモリゾウをはじめ、開発ドライバー（プロレーシングドライバー／ジェントルマンドライバー／評価ドライバー）たちの英知や感性が惜しみなく注ぎ込まれていく新型GR GTは、果たして“突き抜ける”ことができるのか。

正確な発売時期や気になる車両価格など、トヨタが随時発信していくという続報にも引き続き注目です。