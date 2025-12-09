冨安健洋のアヤックス加入が濃厚か…大手メディアも動向確認「怪我前のレベルに戻れば、間違いなく武器になる」
日本代表DF冨安健洋(27)の新天地がオランダになる可能性が浮上している。蘭『ESPN』が伝えた。
冨安は2021年にボローニャからアーセナルに加入。シーズンを経るごとに膝の怪我による離脱が増え、今年夏に双方合意の上で契約解除となっていた。その後は日本でリハビリしていることが伝えられるなか、新天地としてオランダ・エールディビジのアヤックスの名前が浮上。板倉滉が所属するクラブが獲得を検討しているという。
蘭『Voetbal International』の一報を受け、『ESPN』が確認した内容によると、契約は6か月間。フリーの冨安獲得はアヤックスにとっては比較的安価な獲得チャンスになると伝えている。
同メディアは「これまでの怪我の経歴を考えると、冨安は一種の賭け。だからこそアヤックスは6か月の契約を提示した。だが、アヤックスはその条件を喜んで受け入れているという。なぜなら、もし冨安が怪我前のレベルに戻れば、間違いなくクラブの大きな武器となるからだ」と、アヤックスの冨安獲得の可能性が高いことを示唆している。
