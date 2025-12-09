「Virtual Ties ～ヰ世界情緒夢想曲～」のSteam用体験版が配信開始ヰ世界情緒さん企画原案によるバーチャルアイドル育成ADV
エンターグラムとTHINKRは、「Virtual Ties ～ヰ世界情緒夢想曲～」のSteam用体験版を12月9日にリリースした。
「Virtual Ties ～ヰ世界情緒夢想曲～」は、KAMITSUBAKI STUDIO 所属アーティスト・ヰ世界情緒さんの企画原案によるバーチャルアイドル育成アドベンチャーゲーム。2026年3月19日の発売が予定されている。対応機種はプレイステーション 4/Nintendo Switch/Steam。
体験版では、物語の序盤をプレイすることが可能。無料版となる「project canvas ～ヰ世界情緒育成計画～」をプレイした人でも、新鮮な感覚で楽しめる内容となっている。育成パート部分も遊べる。
また、体験版の配信開始にあわせて、本日12月9日よりXにて体験版配信記念キャンペーンが実施される。さらに、「Virtual Ties ～ヰ世界情緒夢想曲～」のOP映像も公開された。【「Virtual Ties ～ヰ世界情緒夢想曲～」OP映像】
「Virtual Ties ～ヰ世界情緒夢想曲～」Steam用体験版
12月9日 配信
□「Virtual Ties ～ヰ世界情緒夢想曲～」Steam ストアページページ【体験版スクリーンショット】 【体験版について】
体験版範囲につきましては、実況配信も制限ございません。 公式からも広報や切り抜きなどで触れさせていただくことがありますので、ぜひ楽しいゲーム体験を広めてください！
体験版配信記念キャンペーン
【キャンペーン期間】
12月9日（木）22時30分～12月29日（月）23時59分
【キャンペーン概要】
エンターグラム公式アカウント（@entergram_info）および、ヰ世界情緒さん公式アカウント（@isekaijoucho）をフォローのうえ、 ハッシュタグ「#Virtual_Ties 体験版」を付けて、「体験版のプレイ感想」、「体験版のスクリーンショット」を投稿する。
投稿した人の中から、抽選で5名にSteamギフトカード（1,000円分）が当たる。
