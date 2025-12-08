明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・マネーストック
０９：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査
０９：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・５年物利付国債の入札
１２：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利発表
１５：００ 日・工作機械受注額（速報値）
１６：００ 独・貿易収支
２２：３０ 米・非農業部門労働生産性（改定値）
※日・閣議
※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目
※米・１０年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：グリーンエナ<1436>，アスカネット<2438>，アールプラン<2983>，Ｂガレージ<3180>，ポールＨＤ<3657>，ジャストプラ<4287>，ナ・デックス<7435>，Ｂ＆Ｐ<7804>，スバル<9632>，きんえい<9636>，シーイーシー<9692>，泉州電<9824>
出所：MINKABU PRESS
