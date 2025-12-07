何かとバタバタする12月。ちょっとした「片付けの工夫」が、未来の自分や家族をラクにするかもしれません。今回は、インスタグラムフォロワー数23万人を誇る、整理収納アドバイザーのまあちさんが実践する「思いやり収納」について紹介します。「思いやり収納」とは、少し先の自分がラクになる収納術のこと。リビングやキッチンで簡単に実践できるテクニックなので、ぜひ試してみて。

※ この記事は『1日10分 わたしを整える時間術』（オレンジページ刊）を一部抜粋・再構成して作成しています。

【写真】爪切りをマグネットで収納

未来の自分や家族に感謝される「思いやり収納」

「次に使う人が、ちょっとラクになるように」「未来の自分が、スムーズに行動できるように」。そんなふうに、ほんの少し先のことを想像して、収納に「思いやり」をプラスする「思いやり収納」を心がけています。これは時短にもつながる、われながらよいアイデア！

「少し先のことを考えて、ひと手間かける」と、暮らしのなかの小さなイライラや、「あれどこだっけ？」と探す時間が、確実に減っていきます。それは、一緒に暮らす家族への思いやりであり、未来の自分や家族へ「時間」をプレゼントすることにもなるのです。

まず、キッチンで実践している「思いやり収納」3つを紹介します。

●1：ゴミ袋は次に使う数枚をスタンバイ

ゴミ箱の底に予備の袋を数枚入れておく、またはゴミ袋の替えをすぐそばにストック。→ゴミ出しの際、袋を取りにいく手間が省ける。

ゴミ箱の裏にフックを貼り、ヒモを掛けて、ゴミ袋交換時にサッと取り出せるように工夫をしています。

●2：調味料は詰め替え時にラベリング

中身が何かだけでなく、賞味期限もマスキングテープなどで貼っておく。→使い忘れを防ぐ。

パッケージに印字されている賞味期限をハサミで切り取ってテープで貼りつけるだけ！

●3：お米の軽量カップは米びつに入れっぱなし

使うたびに探す手間なし、都度あらう手間もなし→調理の時短に。

そのほか、パックご飯もまとめて買ってバラにして常備しています。ご飯を炊く時間がない、冷凍ご飯のストックもきらしている、そんなときの味方。

続いて、リビングで実践している「思いやり収納」3つを紹介します。

●1：バッグの「ひとまず置き場」があると安心

壁に取りつけられる3連のフックハンガーにバッグの定位置を。→床やテーブルに放置するイライラを予防。掃除もラクに。

●2：ソファ周りによく使うものを収納しておく

家族がいちばん長く過ごす場所にリモコン、ティッシュ、爪切りの定位置を決める。→散らかってもその場でササッと片づけられて便利。

リビングにあるローテーブルの縁を利用し、爪切りをマグネットで浮かせて収納しています。息子もわたしもここで爪を切ることが多いので便利。

●3：リビングクローゼットにお出かけセットコーナーを設ける

帰宅したらバッグの中身を出しておく。→よく使うモノをまとめておけば、翌日使うバッグの中へサッと入れられて、忘れ物なし。

バッグを収納している棚の横に、「お出かけセット」を立てて収納。財布、ポーチ、エコバッグなどをサッと持ち出せます。

つづいて、衣服・リネンに関して実践している「思いやり収納」3つを紹介します。

●1：ハンガーの種類と向きをそろえる

見た目がスッキリ、出し入れもスムーズに

●2：ハンガーラックに衣類用スプレーをかけておく

服をラックにかけるタイミングで同時にシュシュッとスプレーができる。→消臭・シワ取りを時短で

タオル類はたたまずに、バスタオル、フェイスタオルなどと分けて種類ごとに収納ボックスに投げ込む→洗濯乾燥後、たたむ手間から解放される

ボックスにたたまず収納するため、かさばるバスタオルは使わずにビッグフェイスタオルを愛用しています。

最後に、玄関で実践している「思いやり収納」3つを紹介します。

●1：郵便物は玄関で仕分け

ゴミ箱を玄関に置いておき、不要なDMはその場でゴミ箱へ。個人情報が書かれたものは玄関に置いているシュレッダーにかける→家の中に不要な紙を持ち込まない。

●2：レジャー用品は玄関の吊り戸棚へ

レジャー用品は玄関の吊り戸棚に。高さのある場所なので、取っ手つきのボックスが便利。

レジャーシートや子どもの虫かごは、部屋に持ち込まない→家で使わないし、外にも持っていきやすい

印鑑は玄関ドアにマグネットで貼っておく。→宅配便の対応がスムーズ。

鍵、印鑑のほか、玄関先で梱包材を開ける際に使うカッターもマグネットで貼りつけ収納。